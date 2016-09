Dilemário prioriza campanha e Neno assume vaga na Câmara de Cuiabá

Assessoria Candidato a vereador nas 2 últimas eleições, Neno teve 1118 e 1595 votos, respectivamente

Faltando três meses para o fim da atual legislatura, a Câmara de Cuiabá tem um novo integrante. O suplente Edmirço Batista de Souza, Neno do Pascoal Ramos (PMDB) tomou posse na manhã da última terça (06), assumindo o cargo no lugar do vereador Dilemário Alencar (Pros), que se licenciou para se dedicar à campanha pela reeleição.

Líder comunitário, Neno defendeu a construção da UPA instalada na região do Pascoal Ramos. À época, o suplente contrariou os interesses da Prefeitura de Cuiabá que projetava instalar a unidade de saúde em outro local.

Segundo ele, sua missão, em plena fase eleitoral, será difícil. “Pretendo mostrar ao poder público a necessidade do diálogo com os líderes de bairros. O Executivo precisa trabalhar em parceria com as classes comunitárias e ouvir mais seus dirigentes para realizar uma boa gestão”, acrescenta.

Neno decidiu não sair candidato este ano, atendendo pedido da família . “O tempo é realmente curto para realizar um bom trabalho, mas, enquanto representante do povo, quero exercer ativamente o papel de vereador que é defender projetos e ações em favor da sociedade e fiscalizar o Poder Executivo”, afirmou

Candidato a vereador nas últimas duas eleições, alcançou 1.118 e 1.595 votos respectivamente. Hoje o vereador atua no Conselho Municipal de Saúde, indicado pela União Coxipoense de Associações de Bairros. (Com Assessoria)