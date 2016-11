Dilmar acredita que em mais uma semana Dorner ganharia a eleição

Gilberto Leite/Rdnews Deputado estadual Dilmar Dal Bosco durante a entrevista concedida ao RDTV

O líder do Governo na Assembleia, Dilmar Dal Bosco (DEM) atribui a derrota de Roberto Dorner (PSD), do mesmo grupo político, à Prefeitura de Sinop ao curto período do pleito municipal, que neste ano foi de 45 dias. Ele considera que as pesquisas de intenções de votos também influenciaram os eleitores, tendo em vista que os resultados sempre colocavam Rosana Martinelli (PR) em 1° lugar.

“Não é fácil você fazer uma disputa eleitoral contra a máquina pública. Isso pesa. Os índices que divulgavam na mídia local, de que a candidata Rosana Martinelli tinha 51%. Ela saiu vitoriosa com 39%, então, lógico quando você coloca pesquisa que não é verdadeira, o povo também analisa que vai votar em quem está ganhando”, avalia.

Dilmar ainda salienta que Dorner era um bom nome, usando a justificativa de que ele foi indicado pelo governador Pedro Taques (PSDB) e pelo presidente da sigla tucana, deputado federal Nilson Leitão. Nessa linha, o democrata destaca que a diferença entre os principais candidatos (Rosana e Dorner) foi pouca, de 3 mil votos.

“Acho que o grande problema nosso, foi que, praticamente, de última hora que Roberto veio aceitar ser o candidato. Roberto já tinha deixado claro que por conta da perda da esposa não sairia candidato. Se afastou realmente da política e a convite do governador, aceitou".

Rosana Martinelli foi eleita no primeiro turno com 39,6%. Já Roberto Dorner teve das urnas 34% e Dalton Martini, 26,5%. “Eu acredito que se tivesse mais uma semana poderia ter revertido a situação”, acredita.

Apesar do fracasso do empresário Dorner nas urnas, Dilmar acredita que terá bom relacionamento com Rosana Martinelli em Sinop, diferente da relação com o prefeito Juarez Costa (PMDB), que, segundo ele, nunca o visitou no parlamento estadual. “No meu gabinete ele nunca foi. Estou há 6 anos deputado estadual. E há dificuldade de relacionamento, trata como oposição. Eu resido em Sinop, eu quero o bem pra Sinop”, finaliza.