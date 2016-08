Dilmar assume liderança do Governo e destaca votações da LDO e reforma

Gilberto Leite/Rdnews Dilmar Dal Bosco foi oficializado no cargo em reunião com o governador e o secretário Paulo Taques

O novo líder do governo na Assembleia, Dilmar Dal Bosco (DEM), ao ser oficializado no cargo nesta terça (30), agradeceu a confiança do governador Pedro Taques (PSDB) e destacou as mensagens mais importantes em tramitação no lesgislativo. "Temos projetos de lei e mensagens do governo muito importantes. A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que está em apreciação dentro da casa, as reformas administrativa e tributária, o Refis (Programas de Parcelamentos de Débitos Tributários Federais) que é importantíssimo a todo empreendedor do estado de Mato Grosso e a peça orçamentária, que é a LOA”, disse o deputado.

Dal Bosco reafirmou a importância do trabalho realizado na Assembleia e a comunicação com o Executivo. “Todas as mensagens são de interesse da sociedade mato-grossense, nenhum projeto de lei é feito para o governador e sim para o cidadão, por isso temos que cuidar dessas mensagens, porque ela altera, modifica e contribuí para o desenvolvimento de Mato Grosso”.

Dilmar foi oficializado como líder do governo na Assembleia em reunião com o governador Pedro Taques e o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, quando foram acertados os detalhes da liderança do Executivo na Casa de Leis.

O parlamentar foi convidado pelo próprio governador a assumir o posto e representar o Governo na Assembleia. Paulo Taques ressaltou a importância do trabalho de Dilmar e destacou a sua atuação. “Nós estamos muito satisfeitos, Dilmar já era um deputado muito forte em atuação nos interesses do povo e do cidadão de Mato Grosso. Nesse um ano e oito meses de governo ele sempre nos ajudou e atuou de forma exemplar na assembleia para que os nossos projetos fossem encaminhados da melhor maneira possível. É um deputado que desde o início tem mostrado sua lealdade”, afirmou o secretário.(Com Assessoria)