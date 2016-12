Dilmar cogita cancelar recesso caso mensagens não sejam votadas na AL

Gilberto Leite Segundo líder do Governo, deputado Dilmar Dal Bosco, se 18 parlamentares da base comparecerem às sessões, as votações necessárias podem ser alcançadas e o parlamento pode entrar em recesso

O deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), líder do governo na Assembleia, disse que, apesar de acreditar que as pautas importantes do governo sejam apreciadas ainda nessa semana, a Assembleia não descarta cancelar o recesso parlamentar que está planejado para iniciar na próxima sexta (23).

O democrata disse que a questão já foi debatida e que caso as expectativas dos governistas de aprovarem os textos de medidas como a reforma tributária, a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) não sejam cumpridas, não haverá a tradicional paralisação na Casa.

“Já foi conversado com o presidente da Assembleia Legislativa [Guilherme Maluf (PSDB)] e com o vice-presidente [Eduardo Botelho (PSB0] que se for preciso o governo também vai convocar a AL para que a gente possa não entrar em recesso para votar as matérias importantes”, explicou o deputado na última sexta (16) em um evento da entrega de 57 km da rodovia MT-241, entre Nobres e Vila Bela Bom Jardim.

O deputado pontuou que a falta de quórum nas últimas sessões é um dos fatores que tem atrapalhado e que a questão também já foi conversada. Segundo ele, se ao menos 18 parlamentares da base comparecerem, as votações necessárias poderiam ser alcançadas.

“Eu tive uma conversa com o governador Pedro Taques e depois com o Paula Taques e eu pedi para chamar o presidente da AL, o vice presidente e o primeiro secretário para que convoque [os parlamentares]. Eu pedi que cada líder de cada partido chame seus deputados porque está faltando gente nos plenários”, relatou.

Dilmar disse que o andamento das matérias é uma questão de benefício mútuo e que é preciso ser consciente, já que o país e Mato Grosso passam por uma situação delicada. “Nós temos que ser responsáveis. Matérias que estão para ser votadas precisam ser votadas para o bom andamento do governo de 2017. A LDO foi pedida duas vistas e não mudou nada. Não houve fato novo para o pedido de vista. Nós temos que ter responsabilidade e eu creio que o bom senso de todo mundo deve prevalecer”, argumentou.

Entre outras questões que deverão ser debatidas está ainda a lei que prorroga o Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso (Proalmat), que de acordo com o deputado precisa passar urgentemente porque não “tendo a lei aprovada, nós não teremos a safra de algodão para o ano que vem”.