Dilmar defende PEC que limita gastos para ajuste nos Estados e municípios

Gilberto Leite Líder do Governo, Dilmar Dal Bosco defende PEC 241 em entrevista dada a Lídice Lannes no RDTV

O líder do governo na Assembleia, deputado estadual Dilmar Dal Bosco, entende como necessária a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que limita os gastos públicos em tramitação no Congresso Nacional. Dilmar defende que a PEC 241 seja votada logo no Senado, para que se possa fazer ajustes de gastos públicos também nos Estados e, logo em seguida, nos municípios.

Para justificar seu ponto de vista, Dilmar classifica como “absurdo” o salto nos gastos com pessoal de 2013 para 2016. “Em 2013, tínhamos R$ 4,9 bilhões para a máquina pública e hoje estamos na casa de R$ 9 bilhões. Sem contratar ninguém, sem novos gastos, a folha de pagamento vai de R$ 9 bilhões para R$ 10,8 bilhões em 2017. É muito preocupante. Por isso que o governo federal tomou essa medida de congelamento dos gastos públicos”, defendeu em entrevista à jornalista Lídice Lannes no RDTV.

Para o líder do Governo, é necessário adotar medida semelhante também em Mato Grosso e maioria dos estados brasileiros. “O Rio de janeiro, por exemplo, está um caos. A justiça está determinando o bloqueio das contas do governo para que venha para o judiciário. Aí é legislar pela causa própria. Será que só o Legislativo precisa? O Ministério Público não precisa? Os próprios servidores da Assembleia e do Governo do Estado no Rio de Janeiro também não precisam?”, argumenta.

Dilmar cita que a situação é preocupante para o Brasil. “O Rio de Janeiro é o primeiro Estado que tem o orçamento realmente estrangulado. E vem em seguida os outros estados. O Rio Grande do Sul já está com problema. Minas Gerais está na mesma situação. Paraná, Santa Catarina também”, complementa.