Dilmar diz que petista tem que olhar retrovisor antes de sugerir renúncia

Gilberto Leite Líder do Governo na AL, Dilmar lembra que o PT, do qual Barranco faz parte, trouxe inúmeros prejuízos ao país e que o governo da ex-presidente Dilma foi denunciado por vários escândalos de corrupção

O líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal’Bosco (DEM) afirma que o colega Valdir Barranco (PT) precisa olhar para o retrovisor antes de pedir a renúncia do governador Pedro Taques (PSDB). “Vejo politicagem, palanque eleitoral fora de hora”, dispara o democrata.

Dilmar lembra ainda que o PT, do qual Barranco fez parte trouxe inúmeros prejuízos ao país. Além disso, pontua que o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi denunciado por vários escândalos de corrupção. “Então, ele tem que olhar no retrovisor para depois falar”, considera.

O deputado petista usou a Tribuna da Assembleia nesta quarta (21) para pedir que Taques renuncie ao cargo de chefe de Executivo para não manchar a sua história. Barranco teve como base a delação do empresário Alan Malouf, que contou que “investiu” R$ 10 milhões na campanha de Taques ao governo 2014.

De todo modo, o democrata avalia que o colega está no seu papel de utilizar a Tribuna para falar o que deseja. Entretanto, considera que era preferível ajudar a governabilidade. “Ao invés de jogar pedra, será que não é bom ajudar construir? Sempre fui de construção, melhor maneira para que possamos ter governo bom. Não tem argumentação para essa situação”, sugere.

O líder do governo afirma ainda que não há qualquer prova contra o governador. Por isso, defende que o governador não fez nada de irregular. “Acho bastante precipitado. Ele (Barranco) foi citado por algumas coisas no Incra, eu fui citado de cometer irreguladade também e não teve nada”, sustenta.

Ao Gaeco, Malouf contou que entre março ou abril de 2014, Pedro Taques o procurou em sua residência dizendo que tinha vontade de se candidatar ao governo e teria lhe solicitado ajuda para conseguir “apoio de agremiação de pessoas”.

O empresário confirmou fazer parte do grupo de apoio a Taques, assim como outros empresários. Alan relatou ter tido conversas com Taques sobre um suposto débito não declarado da campanha eleitoral de 2014, bem como sobre a prisão do empresário e delator da Operação Rêmora, Giovani Guizardi.