Dirigente nacional do PP quer Blairo Maggi na disputa pela presidência

Rdnews Filiação de Blairo ao PP para se viabilizar ministro da Agricultura foi abonada por Ciro Nogueira

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do PP, lança o correligionário Blairo Maggi, ministro da Agricultura, como um possível nome para a disputa presidencial de 2018. “O partido tem o nome do ministro Blairo Maggi como a sua grande esperança para disputa presidencial do próximo ano”, disse, durante entrevista à Rádio Capital FM, na manhã desta terça (07).

Ciro Nogueira assegura que Maggi não é aventureiro e elogia seu perfil empreendedor, ressaltando que o ex-governador de Mato Grosso tem uma história privada e pública de sucesso. Lembra ainda uma pesquisa interna que apontou que o brasileiro quer um candidato com perfil conservador e empreendedor.

“Se for um homem que tenha credibilidade, que passe uma imagem de seriedade, porque segundo o indicado pela pesquisa, 70% dos brasileiros têm um perfil conservador, o que nos faltava era um nome de caráter, de seriedade, e que possa ser uma pessoa empreendedora”, completa Ciro Nogueira, ressaltando que Blairo é um bom nome para a disputa.

Diante do quadro, o senador cita o norte-americano Donald Trump como exemplo. O republicano tem perfil empreendedor e conservador, não era favorito nas pesquisas, mas derrotou a democrata Hillary Clinton nas urnas e foi empossado o 45° presidente eleito dos Estados Unidos.

“Nas eleições nos Estados Unidos, nas eleições em São Paulo, com João Dória (prefeito pelo PSDB), os eleitores elegeram perfis de pessoas empreendedoras, que possam trazer a experiência da sua vida privada. Acho que se nós conseguirmos mostrar isso para o país, mostrar ações do Blairo, é um nome muito viável para a presidência da República”, garantiu.

Nesta linha, o senador piauiense destaca que era sonho antigo do Partido Progressista convidar Blairo para compor a base. “Um homem que é um dos maiores empresários do país, é um homem que, à frente do governo do Estado, foi referência para todo o Brasil. Então, acho que o partido está em um momento maravilhoso e de crescimento”.

Segundo Ciro, o PP é hoje o terceiro maior partido do Congresso Nacional. “Estamos comandando pastas importantes, como nas áreas da Saúde e Agricultura, e temos como nossa grande esperança do ano de 2018 consolidar o nome do Blairo”, reforça.

Articulações

O PSDB, que conseguiu a Prefeitura da maior cidade do Brasil, São Paulo, com o empresário João Dória, deve lançar Geraldo Alckmin para a disputa pelo Palácio do Planalto ou o senador Aécio Neves. Assim, Ciro considera difícil o PP receber apoio da sigla tucana em uma eventual aliança.

“Acho que no primeiro turno é difícil o PSDB apoiar o PP. O presidente Lula vai vir com um índice de popularidade alto, o Alckmin talvez se consolide como candidato do PSDB”, pondera Nogueira.

Contudo, destaca que para o projeto 2018 o PP pode receber apoio dos partidos com identidades similares, como o PSD, PTB ou PR.

"São partidos que têm uma certa identidade, mas depende da viabilidade eleitoral. Isso é uma definição para o próximo ano. Todas essas alianças são feitas nas convenções, mas vai depender do processo eleitoral, de pesquisa qualitativa ou quantitativas. Nós só vamos ter uma clareza disso no próximo ano”, concluiu Ciro Nogueira.

Reeleição ao Senado

Blairo, por sua vez, considera díficil o PP encabeçar a disputa pela presidência da República por ser sigla de médio porte. Além disso, afirma que sua prioriodade para 2018 é a reeleição ao Senado.