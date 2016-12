Dos 25 vereadores por Cuiabá, 3 vêm da segurança e 1 foca meio ambiente

Mario Okamura Caberá aos 25 parlamentares fiscalizar a gestão do prefeito diplomado Emanuel Pinheiro e proporem leis de cunho social

Dos 25 vereadores diplomados que assumem as cadeiras da Câmara de Cuiabá na próxima legislatura, 10 são novatos e 15 foram reeleitos.

Chico 2000 (PR), que vai para o quarto mandato, é o mais antigo no Legislativo. Toninho de Souza (PSD), terceiro mandato, é o mais votado. Três tucanos estão entre os reeleitos: Adevair Cabral, Renivaldo Nascimento e Ricardo Saad.

Entre os estreantes estão os sargentos Elizeu (PSDC) – que ficou apenas na suplência - Joelson (PSC) e Delegado Marcos Veloso (PV) que devem direcionar suas ações para a área de segurança; Vinicyus Clovito (PP) herdou a base política do seu pai Clovis Hugueney, o Clovito (falecido); e Felipe Wellaton (PV) terá seus projetos voltados, principalmente, para a área do meio ambiente.

Os parlamentares, que assumem em 1º de janeiro, passam a ter salário de R$ 15 mil mais verba indenizatória do mesmo valor, o que totaliza R$ 30 mil mensais. As sessões às terças e quintas iniciam-se em fevereiro, com oito sessões ordinárias realizadas mensalmente.

Fiscalização

Caberá aos 25 parlamentares fiscalizar a gestão do prefeito diplomado Emanuel Pinheiro (PMDB) e proporem leis. Em 2017, o duodécimo será de R$ 42,6 milhões, sendo R$ 3,55 milhões mensais.