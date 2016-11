Em fase final, CPI da Sonegação ouve Eraí Maggi e outros 4 empresários

Gilberto Leite/Rdnews Empresário Eraí Maggi está convocado para prestar depoimento na CPI na 4ª

A CPI da Renúncia e da Sonegação Fiscal (RSF) foi prorrogada por mais 15 dias e agendou dois dias de oitivas para a próxima semana. Essa é a fase final para conclusão do relatório, que deve ser entregue em 14 de dezembro e já aponta possível sonegação de R$ 2 bilhões.

Serão ouvidos, na próxima terça (23), às 13h, Roberto Machado Bortoncello e Donato Cechinel, ambos investigados por comporem simultaneamente cargos de chefia no Grupo Bom Futuro (GBF) e de diretoria na Cooperativa Agroindustrial de Mato Grosso (Cooamat), que estaria facilitando ao GBF benefícios exclusivos a cooperativas.

No dia seguinte, no mesmo horário, estão convocados para oitiva Eraí Scheffer Maggi, um dos sócios do grupo econômico citado, além de Saul Lourenço de Lima e José Vengrus Filho,ambos também por desempenharem cargo nas duas instituições envolvidas no período investigado.

CPI aprova intimação de Eraí e mais 4; comissão deve ser prorrogada

O relatório final é elaborado pelo Max Russi (PSD). As investigações estão sendo conduzidas em três frentes: cooperativas, incentivos fiscais e regime especial.

Após entrega de relatório final à presidência da AL, o documento seguirá para votação do Plenário e encaminhado à Delegacia Fazendária de Mato Grosso (Defaz) e ao Ministério Público do Estado (MPE), para execução do processo, segundo informou o presidente da CPI, Zé Carlos do Pátio (Solidariedade). A previsão de impostos sonegados a serem devolvidos ao erário público é de R$ 2 bilhões.

“O processo será entregue pronto, após grande trabalho técnico de auditores, advogados e tributaristas. Teremos um resultado muito bom, só vão ter que devolver o dinheiro. Hoje nós sabemos o que acontece e para onde queremos ir”, declarou Pátio, explicando que a CPI também resultará na proposta de uma nova lei de incentivos fiscais em que “não sejam de forma pessoal, mas respeitando a cadeia produtiva”.

A CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal foi instaurada em 20 de março de 2015 para investigar a prática de concessão de incentivos fiscais por parte do Estado e apurar se os beneficiários do recurso estão em dia com as contrapartidas impostas nos contratos. Atualmente, a CPI já realizou 106 reuniões. (Com Assessoria)

Se a CPI da Sonegação e da Renúncia Fiscal chegar em Saul, casa de Eraí Maggi vai cair