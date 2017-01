Em reviravolta, Mano surpreende e é eleito presidente da Mesa Diretora

Reprodução À esquerda Mano da Saúde, Wagner Godoy, Márcia Pelicioli e Cristiani Oliveira membros da Mesa

O vereador Jiloir Pelicioli (PDT), o Mano da Saúde, foi eleito presidente da Mesa Direitora de Lucas do Rio Verde, durante posse ocorrida na tarde deste domingo (1º). Até cinco minutos antes de iniciar a votação, a chapa única era encabeçada pelo vereador reeleito Airton Callai (PSB). Entretanto, para surpresa geral, cinco parlamentares resolveram mudar os votos, entre eles, dois dos membros da chapa: Márcia Pelicioli (PSDB) e o próprio Mano da Saúde.

Assim, a Mesa Diretora ora empossada é complementada por Wagner Godoy (Solidaridade), o Dr. Godoy, como vice-presidente, Márcia Pelicioli como primeira secretária e Cristiani de Oliveira Lima, a Professora Cristiani (PT), como segunda secretária. Esses vereadores comandam a diretoria da Câmara no biênio 2017/2018.

Derrubada aos "45 do segundo tempo", a até então chapa única era formada, além do reeleito Airton Callai, por Dr. Jaime Floriano (PDT) como vice-presidente, Márcia Pelicioli como primeira secretária e o agora presidente Mano, como segundo secretário.

Neste sentido, Callai não ficou sequer entre os membros, apesar de dar como certa até o último contato com a imprensa local, no dia 28, a ascensão de sua chapa. Até aquela quarta, a composição montada por ele contava com seis assinaturas favoráveis à candidatura.

Expectativa

Até a semana passada, Airton Callai garantia os votos dos também reeleitos Dirceu Cosma (PV) e Fernando Pael (DEM) e dizia ser a decisão tomada em grupo desde a escolha dos nomes. O socialista inclusiva alegava que seu nome aparecia consensualmente como o mais indicado para a presidência da Mesa. Falava em harmonia e autonomia entre os Poderes. Ele é do partido do ex-prefeito Otaviano Piveta, que não conseguiu se reeleger.

34 prefeitos conseguem se reeleger. Caciques são derrotados em cidades pólo

A mudança abrupta nos votos durante a eleição da Mesa levou a uma paralisação de 30 minutos. Após esse período, uma nova chapa foi apresentada, já com os novos nomes. Foi eleita por unanimidade.