Emanuel abre debate a minirreforma e projetos de lei depois do carnaval

Gilberto Leite/Rdnews Líder do prefeito, Lilo diz que reforma administrativa que separa Comunicação e Governo está na lista

Os projetos de autoria da prefeitura de Cuiabá serão encaminhados ao Legislativo a partir das festividades do Carnaval, que se encerra em 1º de março, na quarta-feira de cinzas. A informação é do líder do prefeito na Câmara de Cuiabá, vereador Lilo Pinheiro (PRP). “Tem alguns que estão encaminhados e que, no momento oportuno, vamos apresentá-los à população e vereadores”, explica o parlamentar guardando o anonimato das propostas.

Num primeiro momento, segundo Lilo, o chefe do Executivo se dedica ao balanço dos 100 dias de governo. “Fazer um balanço geral da atual situação da prefeitura para depois começar a discutir, em meados de março, esses projetos com o Legislativo. As coisas vão se intensificar no próximo mês” prevê.

Questionado sobre projetos impopulares que, por conseqüência, poderiam trazer desgaste com a população e parlamentares, o líder pontua que não tem conhecimento desse tipo de matéria. “Mas caso venha algum projeto nesse sentido, para funcionamento da máquina pública, ou para ajudar a prefeitura a cumprir promessas de campanha, a gente não terá dificuldade em defender”, explica.

Nessa linha, o primo do prefeito pontua que a política de hoje não permite que mensagens não sejam discutidas antes de aprová-las. Lilo garante que todo projeto será amplamente debatido quando chegar à Câmara. “Vamos discutir antecipadamente no Colégio de Líderes e dar toda transparência no processo Legislativo”, sustenta.

Os projetos ainda não foram encaminhados, segundo a prefeitura, porque a procuradoria-geral faz as últimas revisões. “Há duvidas se pode ser feito por decreto, portaria ou se precisa de lei. Ele colocou as coisas que deseja e a procuradoria está em análise, deve decidir nos próximos dias”, explica o secretário de Comunicação, Roberto Amador, o Bebeto.

Dentre os projetos, estará a reforma administrativa que visa desmembrar as pastas de Comunicação e Governo. Nos bastidores, a prefeitura ainda analisa fazer o mesmo processo com a Cultura e Esporte. Isso porque a retomada do projeto "Bom de Bola e Bom de Escola” estaria entre as prioridades do prefeito. E, no status de secretaria, ficaria diretamente ligada ao ministério dos Esportes.

Base

O prefeito Emanuel ainda não sentiu o reflexo de uma oposição na Câmara de Cuiabá. Os envios de projetos do Executivo, no entanto, poderão demarcar melhor a posição dos independentes. Até agora, segundo Lilo, os vereadores pontuam que a intenção é ajudar na governabilidade.