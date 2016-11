Equipe econômica debate reforma tributária e agenda com 18 setores

Assessoria Presidente da Assembleia, Guilherme Maluf afirma que ficou pactuado que após as reuniões com segmentos econômicos, a reforma tributária será debatida em audiência pública no final do mês

Os secretários estaduais Seneri Paulo (Fazenda), Gustavo Oliveira (Planejamento) e Ricardo Tomczyk (Desenvolvimento Econômico), que assumiram a interlocução do Governo do Estado nos assuntos relacionados à reforma tributária, participaram da reunião do Colégio de Líderes da Assembleia realizada na tarde desta terça (08). No encontro, que contou com a presença do presidente Guilherme Maluf (PSDB) e outros 12 deputados estaduais, ficou definido que as mudanças no regime de cobrança de tributos serão debatidas, de forma individual, com os 18 setores da economia com a participação de representantes do Executivo e Legislativo com cronograma já definido.

Maluf afirma que ficou pactuado que após as reuniões com os segmentos econômicos, a reforma tributária será debatida em audiência pública em 29 de novembro. “Também ficou acertado que a reforma tributária será apreciada em conjunto com a reforma administrativa em dezembro. A reforma administrativa está sendo ajustada pelo Executivo e deve chegar na Casa até o próximo dia 15”, lembrou.

Segundo Seneri, os deputados estaduais foram receptivos à proposta do Executivo que pretende unificar a cobrança do ICMS com a aplicação de três alíquotas para garantir isonomia entre os setores. “Estamos prontos para debater a proposta de reforma tributária com a Assembleia e a sociedade. O Governo do Estado não é dono da verdade e está aberto a receber sugestões para aperfeiçoamento da reforma tributária”, declarou em entrevista ao .

Seneri também ressalta que a proposta de reforma tributária, elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), está baseada em quatro pontos fundamentais: Simplificação, isonomia, segurança jurídica e não aumento da carga tributária.

Como exemplo, cita que a atual legislação tem 470 mil palavras enquanto a minuta da reforma tributária tem apenas 16 mil. “Além da simplificação, as mudanças promovem a isonomia entre os diversos setores e segurança jurídica para quem quer investir em Mato Grosso porque está baseada na Constituição. Não haverá aumento de tributos, pois trabalhamos com a mesma projeção de arrecadação, que chega a R$ 10 bilhões”, explicou o secretário de Fazenda.

A reunião entre a equipe econômica de Taques e o Colégio de Líderes ocorreu no dia seguinte à instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na solenidade, o presidente Oscar Bezerra (PSB) questionou a isonomia dizendo que tratar com igualdade os desiguais nem sempre representa fazer Justiça. “A isonomia da alíquota do ICMS está entre os pontos que precisam ser melhor discutidos. Setores, como o do comércio atacadista, que concorrem diretamente com os estados vizinhos, já vem sendo prejudicados. E um eventual aumento da tributação pode causar efeito catastrófico”, completou.

A mensagem da reforma tributária deve ser encaminhada à Assembleia até o próximo dia 20. O Executivo quer a aprovação no prazo máximo de 1 mês para garantir a aplicação já em 2017.

Entretanto, o líder do Governo na Assembleia Dilmar Dal Bosco (DEM) considera o prazo apertado e diz que as discussões não podem ser atropeladas. “Não podemos aprovar de cima para baixo. Precisamos buscar o entendimento para aprovar uma lei boa para o Estado e para o setor que gera empregos", concluiu.