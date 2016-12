Ex-vereador deve devolver R$ 29,5 mil aos cofres por irregularidades

Gilberto Leite Vereador cassado João Emanuel terá que ressarcir cofres públicos em R$ 29 mil

O ex-presidente da Câmara de Cuiabá, vereador cassado João Emanuel Moreira Lima, vai ter que ressarcir R$ 29,5 mil aos cofres públicos. O valor é referente ao que foi pago a mais aos vereadores, em maio de 2013, para remuneração dos cargos de assessor parlamentar de gabinete, que ultrapassaram o limite legal à época, de R$ 17 mil.

O ex-gestor do legislativo cuiabano também foi condenado ao pagamento de multa de R$ 3,8 mil (65 UPFs) no julgamento de Representação de Natureza Interna (RNI), que apurou diversas irregularidades referentes à gestão de pessoal, pelo Pleno do Tribunal de Contas. O relator foi o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira.

Do total de multas, R$ 355 (6 UPFs) decorrem da remuneração a mais paga aos vereadores; R$ 710 (12 UPFs) são por atraso ou pela ausência de envio de documentos ao TCE; R$ 651 (11 UPFs) tratam de casos de nepotismo, pela identificação da nomeação de Macswell dos Santos Silva, filho do vereador Marcrean dos Santos Silva (PRTB), e também de Daniela Ribeiro Cardoso Hugueney, esposa do vereador Clovis Hugueney Neto (já falecido), em cargos comissionados. Mais R$ 355 foram arbitradas pela falta de controle da administração para coibir a ocorrência de nepotismo e outras 6 UPFs pela falta de controle da adminsitração no limite de gastos com assessores.

Outra irregularidade grave, que rendeu multa de 6 UPFs ao ex-presidente do legislativo, foi a divergência de valores dos gastos dos gabinetes da Câmara de Cuiabá, que apresentou ao TCE o valor de R$ 380,3 mil. Porém, os auditores do TCE constataram que os gastos foram de R$ 428 mil. Também houve divergência entre o número de servidores informado pela administração da Câmara e o apurado pela equipe de auditores, o que resultou em nova multa de 6 UPFs ao ex-gestor. João Emanuel também foi multado em 6 UPFs por manter em cargo considerado permanente (contador, controlador interno) servidor não concursado, contrariando determinação do TCE. O tribunal aplicou ainda multa de 6 UPFs ao ex-gestor pela ausência de controle de faltas, o que não permitia à Câmara descontar o dia não trabalhado dos ausentes.

A auditoria do TCE constatou irregularidades no pagamento de alguns servidores da Câmara de Cuiabá. Isso gerou uma série de recomendações, no sentido de que a Câmara de Cuiabá aprimore o setor de gestão de pessoal e realize concurso público para cargo de controlador interno.

Cópia do processo foi encaminhada ao Ministério Público Estadual, para providências que considerar cabíveis.

O Pleno dessa terça (20) julgou o voto vista do conselheiro Moisés Maciel do processo sobre a RNI. A dúvida do conselheiro era sobre a estabilidade financeira de alguns servidores, considerada ilegal pelo conselheiro Luiz Carlos. Na última semana, as equipes técnicas dos dois conselheiros se reuniram e concluíram pela legalidade da medida aos servidores Antônio Benedito Canavarros, Armiro Luis de Amorim, Availson da Cruz, Hermínio Amorim, Maria Aparecida de Andrade Del Llano, Nivaldo Correa Duarte e Fabiana Orlandi Eduado.

Condenação

O ex-vereador foi condenado pela Justiça na segunda a a 18 anos de prisão e 305 dias-multa, por oito crimes de peculato. A decisão é da juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda. O julgamento é oriundo do processo penal originado na Operação Aprendiz, deflagrada em novembro de 2013 pelo Gaeco e que investigou fraudes na Câmara da Capital. (Com Assessoria)

João Emanuel é condenado a 18 anos de prisão por 8 crimes de peculato