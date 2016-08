Ezequiel sugere a Temer transformar Incra em agência agrária reguladora

Assessoria Ezequiel argumenta que o objetivo é otimizar o trabalho realizado pelos órgãos com mesma finalidade

O deputado federal Ezequiel Fonseca (PP) sugeriu ao Presidente da República interino, Michel Temer, no Palácio do Planalto, a transformação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em agência reguladora.