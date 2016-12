Fábio diz que governo federal deve liberar FEX 2016 ainda nesta semana

Gilberto Leite Deputado federal Fábio Garcia assegura que FEX deve ser depositado ainda nesta semana para MT

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso Fábio Garcia (PSB), em entrevista à rádio Capital FM, na manhã desta terça (26), afirma que em relação ao pagamento dos R$ 500 milhões referentes ao Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX) de 2015, a expectativa é de que o repasse seja liberado ainda nesta semana.

Explica que o governo federal, por meio de uma Medida Provisória, tem até o último dia útil de dezembro para efetuar o pagamento. “A gente espera que esse pagamento seja feito ainda nesta semana. Tem uma agenda no Ministério do Planejamento para averiguar a questão e garantir que o repasse possa sair”.

O deputado federal também destaca o esforço da bancada para assegurar a liberação do FEX. “Primeiro que governo federal já quitou uma parcela. Na verdade Mato Grosso receberá duas vezes o repasse neste ano, sendo o de 2015, já pago, e agora o de 2016”.

Fábio ressalta que o governo federal conseguiu enviar a Medida Provisória para o Congresso Nacional e que todos os trâmites legislativos foram efetuados. “Conseguimos incluir através do senador Wellington Fagundes esse crédito extraordinário nas leis orçamentárias, então todos os trâmites foram efetuados. Agora é o pagamento que falta”.

Governo federal libera R$ 391 mi do FEX e reduz aperto financeiro de MT

Nesta linha, afirma que deve solicitar o mais breve possível a liberação a fim de ajudar o Estado a pagar a folha e continuar cumprindo com os compromissos. “São aproximadamente R$ 500 milhões destinados para Estado e prefeituras. O FEX é importante para ambos que passam por um momento de dificuldades, para fechar contas no final do ano”.

Sobre o repasse feito com recursos de repatriação por meio do programa de regularização de ativos no exterior, o parlamentar diz num primeiro momento foram destinados R$ 168 milhões e, destes, R$ 100 milhões serão repassados para a saúde publica do Estado. Deste valor, R$ 20 milhões vão para hospitais regionais, para equipar e melhorar a estrutura, e R$ 80 milhões serão para colocar equipamentos de qualidade no novo Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá. “Tudo isso para 2017”, garante.

Polêmica

Questionado sobre a citação do governador Pedro Taques (PSDB) nas investigações da Operação Rêmora, a respeito de suposto caixa 2 na campanha de 2014, e tendo em vista que o PSB é um dos aliados do tucano, Fábio frisa que o partido segue apoiando Taques e que todo brasileiro tem o direito constitucional da presunção da inocência.

“Um homem que a vida toda lutou no combate à corrupção, aos atos ilícitos, defensor da lei exemplar no país. Nós precisamos então dar a confiança que ele merece ter neste momento obviamente ao mesmo tempo em que a Justiça deva continuar as investigações, mas ninguém pode ser condenado ou pré-julgado antes do tempo”.

O deputado ainda afirma que enquanto parlamentar e presidente do PSB, apoia e confia no governador. “Eu de minha parte, o governador conta com nosso apoio e nossa confiança neste momento para que possa continuar conduzindo rumos e destinos de Mato Grosso e que possa ter as condições de continuar a liderar o Estado”.

Alan cita caixa 2 de campanha de Taques e detalha; governador nega