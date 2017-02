Fabris é contra pagar abono e 13º a deputados e critica obra de R$ 60 mi

Gilberto Leite/Rdnews Deputado Fabris acha inaceitável qualquer despesa extra da Assembleia que não seja emergencial

O vice-presidente da Assembleia, Gilmar Fabris (PSD), afirmou ser contra 13º salário e abono de férias aos deputados estaduais. O pagamento está sendo analisado pela comissão formada por membros da Procuradoria Geral do Legislativo após determinação do ex-presidente da Casa Guilherme Maluf (PSDB).

O tucano, que deixou a presidência para assumir a 1ª Secretaria, garante que agiu de forma republicana e transparente. “Nós agimos com total transparência publicando devidamente a portaria em nosso jornal eletrônico. Existe esse estudo, mas não significa que iremos implantá-lo”, declarou Maluf.

De acordo com a procuradoria da Assembleia, a implantação do abono está baseada na nova interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte entendeu que o pagamento de abono de férias e o 13º salário a prefeitos e vice-prefeitos não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal.

Entretanto, Fabris considera inaceitável qualquer despesa extra da Assembleia. O entendimento inclui pagamentos para os parlamentares ou obras e investimentos que não sejam emergenciais. “O momento não é oportuno para isso e para esse tipo de discussão. Estamos em um momento de crise econômica. O Estado não tem recursos para dar aumento salarial aos servidores, não tem como pagar RGA. Os recursos para áreas essenciais, como saúde e educação, estão escassos, então não podemos aceitar que os deputados possam ter ainda mais ganhos neste momento”, pontuou o social-democrata na Rádio Capital FM.

Ampliação

Fabris disse ainda que é contra reformas e ampliações no edifício sede da Assembleia, como tem sido cogitado por alguns parlamentares. A obra, defendida pelo ex-primeiro-secretário Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), que afirma ter deixado os recursos em caixa, está orçada em R$ 60 milhões.

O projeto de ampliação da Assembleia engloba cinco pisos de estacionamento, um novo restaurante, creche, biblioteca, ampliação das locações da Rádio e TV AL, uma sala vip para receber autoridades. Prevê ainda a construção da Escola do Legislativo, na qual os servidores poderiam se matricular em cursos superiores através de parceria do Poder Legislativo com a Unemat.

O líder do PSD no Legislativo reiterou sua defesa de que todos os recursos extras que a Assembleia possa ter devem ser devolvidos ao Executivo e investidos em saúde, educação e segurança. “Entendo que, se a Assembleia tem mesmo uma economia, que este recurso seja devolvido ao Governo do Estado. Aí o governador direciona para os 24 deputados, em forma de emenda. Assim os parlamentares podem contemplar os municípios com serviços essenciais. Isso é muito mais necessário para Mato Grosso e à nossa população”, finaliza. (Com Assessoria).