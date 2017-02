Fabris reforça coro e diz que Sema é do PSD, mesmo sem Fávaro no cargo

Gilberto Leite/Rdnews Deputado Gilmar Fabris alega poder de negociação do PSD que tem 6 deputados, o dobro do PSB

O deputado Gilmar Fabris, líder do PSD na Assembleia, afirma que "nem cogita" a possibilidade do partido deixar a titularidade da Secretaria de Meio Ambiente (Sema). “Não estamos e nem vamos trabalhar com essa possibilidade. Não abrimos mão da Sema”, declarou nesta quarta (1º) Fabris, após tomar posse como vice-presidente do Legislativo estadual.

Atualmente, a pasta do Meio Ambiente tem como secretário o vice-governador Carlos Fávaro, do PSD, que assumiu o cargo em abril de 2016. Mas, desde o final do ano passado, políticos do PSB têm dito que existe um acordo com o governador Pedro Taques para que a Secretaria passe a ser comandada pela sigla.

Fabris diz que não existe a menor possibilidade do PSD deixar o comando da Sema. “Primeiro, não queremos que o Fávaro deixe a pasta. Ele tem feito um excelente trabalho, está promovendo a organização da secretaria, os serviços cada vez mais eficientes. Ele deve continuar. Só sai se quiser. Até porque, não se deve mexer no que está indo bem”.

Mas, mesmo que o vice-governador decida deixar a Sema, Gilmar Fabris diz que o PSD não abre mão da secretaria. “Não acredito que exista este acordo do governador com o PSB. Pode ter havido um pedido do PSB, mas em nenhum momento foi dito que eles ficariam com a Sema. O cargo é do PSD. Eles querem mais espaço, mas nós, com nossa bancada, é que temos que avançar dentro do governo”.

Fabris lembrou que o PSD tem seis deputados estaduais, enquanto o PSB tem apenas três. “Não existe nem como medir quem tem mais poder de negociação política. Temos simplesmente o dobro de deputados”.

Quanto a possibilidade de retaliações por parte da bancada do PSD caso a legenda perca o comando da pasta, Fabris disse que nem comenta o assunto, porque não cogita a possibilidade disso acontecer. “o governador Pedro Taques é um homem razoável. Coerente. Sabe negociar. Sabe o que é certo. Sei que ele não vai fazer isso. Nem vamos trabalhar com essa possibilidade”, completou Gilmar Fabris. (Com Assessoria)