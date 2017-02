Faiad solicita demissão da Câmara em carta escrita a próprio punho

Davi Valle Procurador-geral da Câmara, Faiad escreve carta pedindo exoneração do cargo

O procurador-geral da Câmara de Cuiabá, Francisco Faiad, pediu a exoneração do cargo ao presidente do Legislativo, vereador Justino Malheiros (PV), na manhã desta terça (14). O pedido foi encaminhado logo após a prisão na 5ª etapa da Operação Sodoma.

Faiad escreveu uma carta do próprio punho solicitando o afastamento do cargo. Como justificativa, alegou que não pretende expor a Câmara de Cuiabá. Justino aceitou o pedido e mandou providenciar os trâmites legais. “Aceitamos o pedido de exoneração solicitado pelo procurador-geral. A decisão deve ser publicada amanhã no Diário Oficial Eletrônico”, explica.

Sodoma 5

A Sodoma 5 investiga fraudes à licitação, desvio de dinheiro público e pagamento de propinas, realizados pelos representantes da empresa Marmeleiro Auto Posto LTDA e Saga Comércio Serviço Tecnológico e Informática LTDA, nos anos de 2011 a 2014, em benefício da organização criminosa que seria comandada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que já se encontra preso em decorrência de outras fases da mesma operação.

Justino afirma que operação não tem relação com a Câmara e elogia Faiad

Além de Faiad, que é ex-secretário de Administração do Estado, Silval, o ex-chefe de gabinete Silvio Corrêa, o coronel da PM José Nunes Cordeiro e o ex-secretário adjunto de Transportes Valdisio Juliano Viriato tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça. Silval foi preso pela primeira vez em setembro de 2015, pouco meses depois de deixar a gestão. (Com Assessoria)