Favoráveis a mudanças nas medidas anticorrupção, deputados se explicam

Os deputados federais Valtenir Pereira (PMDB) e Adilton Sachetti (PSB) justificaram o porquê foram favoráveis às polêmicas mudanças no projeto de lei sobre as 10 medidas de combate à corrupção, que prevê entre os itens a punição de juízes de promotores por abuso de autoridade. Acredita-se também que as mudanças são mecanismos para prejudicar investigações da operação Lava Jato.

Valtenir disse, por meio de nota, que a medida não atinge a Lava Jato ou qualquer outra operação policial em andamento. "Ao contrário, o projeto é contra a corrupção e iguala qualquer autoridade a nós cidadãos comuns”, destaca.

O parlamentar lembra que também votou favorável ao pacote que implantou a delação premiada e foi contra a PEC37/2011, que queria retirar do Ministério Público o poder de investigação. "Hoje a Justiça e os órgãos de Combate à Corrupção do Brasil estão fazendo bom uso (da delação premiada) na apuração dos desvios na Administração Pública e na punição dos culpados”, destacou.

Sachetti (PSB), por sua vez, ressalta que a lei precisa ser igual para todos, inclusive juízes e promotores. A proposta não estava no pacote original, que foi proposto pelo Ministério Público com 2 milhões de assinaturas de populares. "Votei a favor porque é importante a previsão legal para defender a todos os cidadãos de eventuais crimes de abuso de autoridade praticados pelo Ministério Público e magistratura. Não pode brasileiros, e não pode juízes e promotores terem leis distintas", disse Sachetti em sua página no Facebook.

Sachetti comentou também sobre as agressões que vem recebendo no Facebook após ter votado favorável. Contudo, ele alega estar tranquilo, pois antes de votar, buscou assessoria jurídica e estudou o texto, além de reforçar que não tem como proteger político que faz algo errado no país. “Nós queremos esclarecimento total na Lava Jato. Nós queremos que quem fez algo errado, que pague. Nós não vamos proteger político, não”.

Protestos

O domingo (4) foi marcado por protestos em todo Brasil por contrários às alterações feitas pela Câmara no pacote das 10 medidas anticorrupção e à favor da Operação Lava Jato. Em Cuiabá, a manifestação foi realizada na praça Oito de Abril. Cerca de 1,5 mil pessoas participaram do ato, mas nenhum político compareceu ao movimento.

