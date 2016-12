Fórum critica AL por não aprovar emenda que garante íntegra da RGA

O Fórum Sindical criticou a Assembleia por não ter aprovado a emenda à LDO/2017 que foi proposta por eles com a deputada Janaína Riva (PMDB) a fim de garantir o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) na íntegra. Diante disso, os militantes dizem, por meio de nota, que “qualquer outra emenda que mitigue, suprima ou autorize o parcelamento da Revisão Geral Anual 2017, não pode ser defendida pelas lideranças sindicais que tem compromisso em defender e lutar pelos direitos dos servidores, conquistados outrora”.

O deputado Zeca Viana (PDT) devolveu ontem (14) a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) sem alteração para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O pedetista havia pedido vista da peça na terça (13), com intuito de articular aprovação da emenda de Janaina. Agora, a LDO deverá ir a plenário em segunda votação na sessão desta quinta (15).

O grupo sindicalista apontou os deputados de oposição ao governo como os principais colaboradores do grupo para tentar aprovar a emenda. Além de Zeca e Janaína, estão na lista Wancley Carvalho (PV), Sebastião Rezende (PSC) e Valdir Barranco (PT).

O Fórum também não concordou com a emenda do deputado Zé Domingos Fraga (PSD), que estipulava o parcelamento da revisão salarial. O representante do Fórum, Oscarlino Alves, explicou ontem que proposta original do governo prevê pagamento da RGA, conforme preconiza a lei 8.278/2004, que é questionada pelo governo no STF. “Nosso receio é que o governo não pague a RGA. Como parcelou tudo para o ano que vem, gerou a preocupação de garantir tudo, por isso pedimos emenda”, explica.

O presidente da Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB), não está otimista acerca do pagamento da Revisão por parte do Governo. “Acredito que é direito do trabalhador, mas primeiro, tem que se cumprir com o salário. Estou vendo que o salário está sendo parcelado, o governo não consegue honrar dentro do mês. Sou pé no chão, não fico prometendo sem ter melhora, não acredito no pagamento da RGA”, declara.

Após pedido de Fórum Sindical, Zeca devolve LDO sem fazer emendas