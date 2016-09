Galli é internado na Santa Casa com suspeita de pneumonia e anemia

Gilberto Leite/Rdnews Deputado federal Victório Galli em uma das entrevistas concedidas ao Rnews

O deputado federal licenciado Victório Galli (PSC) foi internado ontem (28), na Santa Casa em Cuiabá, hospital filantrópico, com possível quadro de anemia e pneumonia.

O parlamentar estava em "maratona" nos municípios a fim de apoiar os candidatos da base, que contempla os partidos PSC, PSB, PSD e PSDB.

Diante disso, a agenda de Galli no interior do Estado foi cancelada. Mais informações sobre o estado de saúde do deputado deve ser divulgado ainda na manhã desta quinta (29).

O social-cristão está de licença da Câmara Federal há um mês. Sua saída temporária do Legislativo foi motivo de polêmica devido a disputa dos suplentes pela vaga, que, no fim das contas, foi ocupada por José Augusto Curvo, o Tampinha (PSD).

O prazo máximo que ele pode ficar fora da cadeira é de 120 dias, salvo em caso de problemas de saúde.