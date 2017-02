Galli participa de manifesto, em São Paulo, por novo estatuto de armas

Facebook Galli diz que crime com arma de fogo é cometido por marginais e não em posse de pessoas de bem

O deputado federal Victório Galli (PSC) participou da manifestação a favor do PL 3722/2012, que regulamenta a aquisição e circulação de armas de fogo e munições no país, realizada ontem (19), na avenida Paulista, em São Paulo (SP). Nas redes sociais, Galli aparece ao lado do professor Benedito Gomes Barbosa Jr, presidente do Movimento Viva Brasil, principal movimento contrário ao Estatuto do Desarmamento e favorável ao novo estatuto. O deputado também postou fotos com o colega de Parlamento, Eduardo Bolsonaro (PSC-RJ).

O projeto encontra-se apto a ser apreciado em Plenário na Câmara Federal. Pela proposta, para comprar uma arma de fogo, o interessado deverá ter no mínimo 21 anos – atualmente são 25 anos - e deverá apresentar documento de identidade, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), comprovantes de residência e de ocupação lícita. Ele não poderá possuir antecedentes criminais ou estar sendo investigado em inquérito policial por crime doloso contra a vida ou mediante qualquer forma de violência.

O interessado deverá ainda ter feito curso básico de manuseio de arma e iniciação ao tiro. Além disso, deverá estar em pleno gozo das faculdades mentais, comprovado por atestado expedido por profissional habilitado. A proposta revoga o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), que restringe a comercialização de armas e proíbe o porte, com exceções.

Em artigo escrito por Galli e seu consultor Manoel de Oliveira, o deputado afirma que os assassinatos com o uso de armas de fogo responderam por 71%, segundo o levantamento feito pelo Mapa da Violência 2015. “O número de homicídios no Brasil vem aumentando ano após ano; as taxas não diminuíram com o advento do Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor em 2005”, diz trecho do artigo.

O parlamentar avalia, ainda, que os crimes com armas de fogos são cometidos por marginais e “não armas legais em posse de indivíduos de bem”. Ele indica ainda que armas legalizadas que são roubadas e caem em mãos de marginais não é verdadeiro, visto que “os dados indicam que as armas utilizadas no crime são objetos de tráfico, na sua maioria esmagadora. O número de armas registradas que são roubadas para abastecer o crime é ínfimo”, sustenta.

Para Galli, o argumento de que o novo estatuto aumentaria mortes e trânsito ou casos passionais não procede. Exemplifica o Paraguai, país vizinho e armamentista, com baixo índice de criminalidade e homicídio. “De nada adianta restringir armas para o cidadão comum, que somente as utiliza para se defender, quando o tráfico ilegal de armas e as mortes que ele produz não são punidos”, sustenta.

Por meio das mídias sociais, Galli apoia a criação da Frente Parlamentar “Armas pela Vida”. Segundo o deputado, o bandido vai pensar duas vezes antes de invadir a residência de qualquer, caso o novo estatuto seja aprovado na Câmara. “Esse projeto que tramita na Câmara não obriga todo cidadão a ter arma. Mas é para quem quiser ter o direito de fazer isso”, justifica.

Comércio e penas

Os comerciantes de armas de fogo e munição deverão manter bancos de dados com informações sobre as armas vendidas por, no mínimo, 10 anos e deverão comunicar ao Comando do Exército, mensalmente, a quantidade de produtos vendidos e em estoque.

A proposta permite a publicidade de armas, desde que contenham a informação de que sua aquisição dependerá de autorização do órgão competente.

No caso de furto, roubo ou extravio de armas, o proprietário deverá comunicar imediatamente à delegacia policial e ao órgão emissor do registro. O projeto estabelece penas para a omissão na comunicação da perda da posse; para a posse e o porte ilegais de armas; para o transporte comercial não autorizado de arma; para o comércio ilegal; tráfico; e disparo injustificado.