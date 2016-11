Governo pode vender 56 vagões por R$ 150 mi e concluir trecho CPA-VG

Secom Devido ao longo tempo sem uso e mau acondicionamento, os vagões do VLT sofreram diversas avarias

O governo Pedro Taques estuda a venda dos 56 vagões do Veículo Leve sobre Trilho (VLT) que foram comprados desnecessariamente pelo governo Silval Barbosa (PMDB). A informação é do deputado Oscar Bezerra (PSB) que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Obras da Copa de 2014 na Assembleia. Uma auditoria da KPMG Consultoria confirmou o excesso na compra dos vagões, em fevereiro deste ano.

“Tem uma cidade com interesse em comprá-los. Isso colocaria um montante financeiro de R$ 150 milhões já no caixa do Wilson, para a reativação do processo de construção do VLT”, disse o parlamentar em entrevista a Rádio Capital na manhã desta quarta (16), lembrando que agora o deputado Wilson Santos é novo secretario de Cidades do Estado (Secid).

Wilson deve assumir oficialmente a pasta na próxima semana depois da publicação no Diário Oficial do Estado.

A venda ajudaria na conclusão de duas linhas previstas no projeto original. Contudo, Oscar Bezerra destaca que a intenção do governo ainda não é concreta, ou seja, por isso ainda não foi levada ao conhecimento da sociedade.

"Com os R$ 150 milhões, mais com o que já tem em caixa, mais com o que o governo terá que aportar, automaticamente, concluía-se pelo menos essa etapa de Várzea Grande/CPA, deixando a segunda linha Coxipó/Porto para depois", disse.

VLT

A chegada da primeira composição do VLT ocorreu, em novembro de 2013. Os últimos vagões chegaram em 2014. Todas as composições custaram aos cofres públicos R$ 497,9 milhões. Devido ao longo tempo sem uso e mau acondicionamento, os vagões sofreram avarias.

A implantação do VLT foi licitada por R$ 1,4 bilhão para o advento da Copa de 2014. As obras tiveram início em 2012, mas apenas sete dos 22 quilômetros de trilhos previstos foram construídos até a paralisação das obras no final de 2014. Os vagões foram fabricados na Espanha e transportados em carretas do Porto de Santos (SP) até Cuiabá.

O consórcio VLT Cuiabá venceu a licitação realizada em junho de 2012, na modalidade do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), que não permite aditivos. A KPMG, por sua vez, foi contratada pelo Governo por R$ 3,8 milhões para elaborar uma consultoria especializada sobre o VLT.