Haroldo diz que recomendação para cortar comissionados atende Câmara

O presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Haroldo Kuzai (Solidariedade), afirma que a notificação recomendatória feita pelo Ministério Público Estadual (MPE) para redução do número de servidores comissionados, decorre de solicitação do próprio Legislativo aos órgãos de controle. Em nota, garantiu que as orientações que constam no documento serão discutidas pela Mesa Diretora e atendidas conforme determina a lei.

O MPE, por meio da 13ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Cuiabá, Haroldo e o 1º secretário Chico 2000 (PR) devido ao aumento em mais de 100% dos cargos comissionados. O número é sete vezes maior do que os efetivos.

Hoje, a Câmara de Cuiabá emprega 788 comissionados e apenas 99 efetivos. Deve baixar para ao menos 198, ou seja, terá de exonerar 590.

A notificação foi feita na última terça (20), na qual o MPE estabeleceu o prazo de 10 dias úteis para que a presidência informe se acatará ou não a recomendação. Na prática, a Câmara tem até esta sexta (30) para se manifestar.

Além de sugerir a redução da quantidade de cargos comissionados que passaria a ser igual ou de no máximo duas vezes o número de cargos efetivos, o MPE cobra a definição em lei das atribuições de cada cargo comissionado, com a justificativa da necessidade da existência e a quantidade de vagas disponíveis.

Recomenda ainda a extinção dos cargos comissionados de secretário, de coordenador e de chefe de núcleo de controle interno, de coordenador de auditoria, assessor técnico de auditoria e assessor analista de controle interno. O MPE argumenta que tais cargos devem ser preenchidos por servidores efetivos.

Além disso, sugere a criação do cargo de controlador geral que deverá ser provido por servidores efetivos, com mandato e atribuições legalmente definidos, e a implementação do Sistema de Controle Interno indicado pelo Tribunal de Contas do Estado. Inclusive os cargos de ouvidor e corregedor terão que ser preenchidos.

Números

Com um orçamento anual de aproximadamente R$ 45 milhões, um duodécimo mensal de R$ 3,7 milhões, a folha de pagamento de pessoal da Câmara de Cuiabá atinge hoje o total mensal aproximado de R$ 2,4 milhões. Deste montante, R$ 1,4 milhão com remuneração de servidores comissionados e R$ 376 mil com remuneração dos 25 vereadores, além de R$ 633 mil para a remuneração de servidores efetivos. (Com Assessoria)

