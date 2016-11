Ícaro tem história de vida marcante e a maioria concluiu o ensino superior

Arquivo Aos 21 anos, Ícaro Severo, na foto com o pai Leonildo, é o vereador mais novo eleito em Sinop

Com 80% de renovação, a Câmara de Sinop terá nos próximos quatro anos vereadores que chegaram ao Legislativo pelas histórias que carregam. Um deles é o parlamentar mais jovem e o estudante de Direito Ícaro Severo (PSDB), 21 anos. Terceiro mais votado, ele é irmão de Eric Severo, estudante de Medicina vítima de latrocínio (roubo com morte), em dezembro de 2014.

Para o novato, a vitória nas urnas não está ligada apenas a tragédia envolvendo sua família, mas também ao trabalho desenvolvido após a morte do irmão. Ícaro e os pais, Leonildo Severo e Soely Severo, encabeçaram um abaixo assinado para aumentar a pena para crimes como o latrocínio. Foram recolhidas mais de 110 mil assinaturas em todo o Brasil.

“Não foi só a comoção do caso do meu irmão, mas a luta que tivemos depois. A superação daquele momento, porque não ficamos em casa. Agora o desafio é honrar esses votos e trabalhar, não só pelos que me elegeram, mas por toda a Sinop e seguir com a minha proposta”, ponderou.

Gilmar Flores, o Joaninha (PMDB), 36 anos, é outra novidade na Câmara. Campeão de free stylee e um dos ícones do esporte mato-grossense, o atleta também é estreante na política e foi o segundo candidato mais votado do partido, perdendo apenas para o já vereador Ademir Bortolli (PMDB).

Aos 49 anos, Bortolli foi um dos poucos vereadores que conquistou a reeleição, ao todo três parlamentares voltam no ano que vem. Segundo mais votado, o peemedebista segue para o terceiro mandato e acredita que a mudança no parlamento está aliada ao fato de a população estar mais atenta.

“Com a situação que o país passou, tanto economicamente quanto politicamente, a população está mais atenta para escolher seus representantes. O político não basta ser honesto, ele tem que ter trabalhos prestados e participação na comunidade”, avaliou o peemedebista.

Profissões

Dos 15 eleitos, nove possuem ensino superior e quatro tem ensino médio completo. O apresentador Tony Lennon (PMDB), 45 anos, não concluiu o ensino médio e o comerciante Lindomar Guida, também do PMDB, é o único que possui apenas o ensino fundamental.

A maioria dos eleitos são empresários e, dentre eles, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Sinop, Luciano Chitolina (PSDB), 46 anos, que é o primeiro presidente da entidade eleito vereador.

“Nós temos nossos clientes que nos enxergam como formadores de opinião, então é importante colocarmos nossa opinião a público pra mostrar mais o que a gente pensa sobre política”, considerou Chitolina.

Além de empresários, dois eleitos pelo Partido da República (PR) são professores. Hedvaldo Costa, 44 anos, e Maria do Socorro Pereira, a professora Branca, 53 anos, que também é a parlamentar mais velha. Junto com a vereadora Maria José da Saúde (PMDB), as duas são as únicas mulheres a compor o parlamento.

Confira, abaixo, o perfil dos vereadores por Sinop: