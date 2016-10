Indígena de 18 anos, Érika é eleita vereadora mais jovem no Estado

Reprodução Érika Negarotê Garcez é indígena e foi eleita vereadora mais jovem do Estado por Comodoro

A jovem indígena Érika Negarotê Garcez, de 18 anos, é a vereadora mais jovem eleita em Mato Grosso em 02 de outubro. Além disso, é a primeira mulher da etnia Nambiquara a se eleger para cargo público.

Érika concorreu a vereadora pelo PRB em Comodoro (a 667 km de Cuiabá) e foi eleita com 264 votos. Em entrevista ao , disse que pretende ser a voz da comunidade indígena, das mulheres e dos jovens na Câmara.

“Cresci na aldeia visualizando a situação precária dos indígenas. Vim para cidade sem saber falar português, estudei e percebi que meu povo tem dificuldades para acesso à saúde, educação e outros direitos básicos. Ingressei na política para ajudar os indígenas”, declarou Érika.

Segundo a futura vereadora, a prioridade para as causas indígenas não a impedirá de atuar em favor da comunidade em geral. “Já me reuni com as outras duas mulheres eleitas vereadoras em Comodoro para debater ações conjuntas. Também quero representar os jovens da cidade”, completou.

Entretanto, Érika ainda não tem projeto de lei para apresentar. Afirma que precisa assumir o mandato para avaliar a situação do município e definir as primeiras ações.

Estudante do terceiro ano do Ensino Médio, Érika trabalha no Tabelionato de Comodoro e frequenta as aulas no período noturno. Junto com o exercício do mandato, o principal projeto para 2017 é ingressar na faculdade de Direito.

“Vou buscar conciliar o mandato parlamentar com o estudo. Quero usar o direito a favor da causa indígena também. O salário de vereadora será fundamental para custear o estudo”, concluiu.

O salário dos vereadores por Comodoro é de R$ 3,7 mil. Os parlamentares ainda recebem verba indenizatória de R$2,5 mil, mas não dispõem de diárias para eventuais atividades fora do município.