Janaina cita PEC de Taques para vetar deputados no staff e vê bipolaridade

Facebook Post publicado pela deputada Janaína Riva para apontar incoerência de Pedro Taques

A possível nomeação do deputado Wilson Santos (PSDB), derrotada a prefeito de Cuiabá, na secretaria de Cidades revoltou a deputada de oposição Janaína Riva (PMDB), ao alegar que o governador Pedro Taques vem descumprindo as próprias propostas de lei quando ainda era senador.

A possível escolha de Wilson para a pasta ganhou força após confirmação oficial de que o então secretário da pasta Eduardo Chiletto foi exonerado do cargo.

A parlamentar, no Facebook, embasou a acusação contra o governador ao citar a PEC 21/2011, de autoria de Taques, que queria vedar a indicação de deputados e senadores em cargos de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território ou de prefeitura de capital; e de chefe de missão diplomática temporária.

Nesta linha, a peemedebista, indaga se o governador é bipolar. “E se eu apresentasse uma PEC enquanto parlamentar com todo um discurso de coibir abusos e práticas não condizentes com a moralidade que deve reger a edificação (...) do que seria acusada? Bipolaridade?”.

Janaina destrincha toda a PEC para os internautas, chegando a colocar a justificativa, que reconhecia que a possibilidade de licença para assumir cargo no Executivo é constitucionalmente assegurada aos parlamentares, mas argumentava que a prática ocasiona abusos e práticas não condizentes com a moralidade que deve reger a edificação das instituições públicas. “O que mudou de lá pra cá senhor governador?”, questiona.

Taques exonera Chiletto da pasta de Cidades; Wilson cotado para assumir