Janaina diz que deputados em cargos no governo aproximam os Poderes

Gilberto Leite/Rdnews Janaina Riva participa do RDTV na transmissão pelo Facebook durante entrevista com Lídice Lannes

A deputada estadual Janaina Riva (PMDB) acredita que as mudanças que o governador Pedro Taques (PSDB) vem promovendo no secretariado para deixá-lo mais político do que técnico, aproximará a Assembleia do governo tucano.

Neste sentido, a peemedebista pontua que a ida dos deputados Maxi Russi (PSB) e Wilson Santos (PSDB) para o governo, contribuirá esta aproximação.

"Porque eles sabem das dificuldades que cada parlamentar tem, quais são as nossas maiores demandas e as cobranças. Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar com secretários. Então acho que é uma valorização do Parlamento também. É importante sim que haja esse diálogo entre o Executivo e nós deputados", avalia em visita ao , antes de entrar ao vivo no Facebook em entrevista ao RDTV.

Segundo Janaina, as mudanças na equipe de Taques mostram que o governador reconheceu que é "praticamente impossível administrar sem fazer política". "As mudanças serão importantes para gestão atual. Apesar de no passado o governador ter dito ser contra político ocupar cargo de confiança no governo, eu vejo que ele volta atrás, mas para uma coisa boa".

Para ela, os dois deputados/secretários ajudarão na comunicação entre os Poderes. "Além dos dois ocuparem as secretarias, estão possibilitando um canal de comunicação, que em minha opinião Paulo Taques não consegue fazer", conclui.

Mudanças

Além de Wilson que assumiu a secretaria estadual de Cidades (Secid) e Max Russi que comandará a nova secretaria de Desenvolvimento Humano (Sedeh), em substituição à pasta de Trabalho e Assistência Social (Setas), outro deputado também deve ocupar uma pasta no governo é Leornado Albuquerque (PSD). Apesar da resistência em permanecer na Assembleia, Taques vem insistindo para que ele possa assumir um cargo no Executivo.

