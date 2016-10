Janaina vê chacota contra internauta e publica “textão” nas redes sociais

Reprodução Deputada Janaina Riva se incomoda com resposta do Governo do Estado para internauta que questionou gastos do Vem Pra Arena e faz "textão" nas redes sociais

A deputada estadual Janaina Riva (PMDB) é a parlamentar da oposição que mais dispara criticas ao Governo do Estado na Assembleia e também nas redes sociais. Ontem (13), na Página do “Vem Pra Arena”, uma seguidora perguntou sobre os gastos para realização do evento. O Executivo respondeu aos questionamentos por meio de sua Página oficial no Facebook, no comentário da internauta. A resposta vinda, no entanto, não agradou a peemedebista.

A seguidora apontava que o Governo “quer promover lazer”, mas destaca que uma garrafa d’água no evento custa R$ 6, e que só tem condições de ir, quem consegue pagar. Ela ainda pediu na postagem que o Executivo divulgue o valor gasto no “Vem pra Arena”.

A resposta do Governo foi à seguinte: “Estão disponíveis no Portal Transparência, o valor investido. Mas podemos desenhar também. Só nos dê um tempinho para produzir essa arte, por favor”.

Janaina, prontamente, se manifestou, alegando que o Governo usa de chacota com a cara da população. “É assim que eu me sinto na maioria das vezes em que cobro alguma informação do governo estadual a respeito dos seus gastos. Sabem o que eles fazem? Chacota com a nossa cara”, disse a deputada em sua página no Facebook.

A parlamentar, ainda indignada, dispara que quer saber quanto o Governo vem gastando em publicidade e na campanha eleitoral, além de ponderar que está cansada desse “papo de crise”.

A peemedebista também comenta que que o requerimento que apresentou na Assembleia para saber quanto o Governo do Estado desembolsou em propaganda desde o mês de janeiro, principalmente, no período eleitoral. Segundo Janaina, o documento foi retirado de pauta pela base governista e será apreciado somente após as eleições.

Ela termina sua critica dizendo que também apresentou um requerimento, no qual pedia o valor gasto com o “Vem Pra Arena”. “Vamos ver se fica também para depois das eleições né? Afinal, nosso Parlamento estadual é só um puxadinho do Governo do Estado mesmo”, finaliza.

