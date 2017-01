Joaninha tem contas aprovadas por juiz e se livra de perder o mandato

Divulgação Vereador Joaninha teve contas reprovadas devido a irregularidades de doação

Após ter as contas de campanha reprovadas, o vererador por Sinop Gilmar Flores, o Joaninha (PMDB), retificou as informações contidas nos documentos e recebeu parecer favorável do juiz da 22ª Zona Eleitoral, Cleber Luis Zeferino de Paula. O vereador corria risco de perder o mandato por conta das supostas irregularidades.

De acordo com o assessor jurídico, Cícero Augusto Sandri, houve falhas no lançamento das notas. “A Justiça Eleitoral entendeu que os apontamentos resultam de erros de lançamentos e procedimentos contábeis tão somente, de forma que não constituem fundamentos que resultem na desaprovação das contas ou mesmo elementos capazes de macular as fontes de recursos utilizados no pleito eleitoral”, explicou.

Dos 15 vereadores eleitos em Sinop, 6 têm contas reprovadas por juiz

O parlamentar declarou que mesmo com as investigações se manteve tranquilo e que agora irá desenvolver as atividades necessárias pelo município. “Durante todo processo acreditei na seriedade da justiça em relação ao julgamento da prestação de contas, que finalmente foram aprovadas. Agora é manter o foco nos nossos compromissos e trabalhar muito por Sinop”, enfatizou o peemedebista.

O advogado explicou também que ainda corre investigação sobre uma doadora supostamente cadastrada no programa Bolsa Família. A acusada nega ser beneficiária e uma das hipóteses a ser apurada é se o cadastro foi utilizado indevidamente, ou a possibilidade de um erro de informações. “A Justiça deverá sim investigar por meio de procedimento judicial próprio essa situação da doadora de campanha, com o intuito de apurar se a mesma fora inscrita no Programa Social de forma irregular”.

O caso

O relatório do Ministério Público apontava pelo menos três doadores de campanha com renda formal incompatível com o valor doado, dez doadores desempregados inscritos no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o que indica a falta de capacidade econômica, e três doadores que são funcionários da empresa do próprio candidato, o que revela indícios de doação indireta por meio de pessoa jurídica.