Lei define que todos os assentos nos ônibus de Cuiabá são preferenciais

. Em Cuiabá, desde outubro, todos os lugares de assento são preferenciais

Todos os usuários do transporte público de Cuiabá estão obrigados a ceder qualquer assento aos passageiros com prioridade, mesmo nos bancos não identificados e reservados.

Além de tornar a prática obrigatória, a Lei nº 6.116 de 17 de outubro de 2016, assinada pelo ex-prefeito Mauro Mendes (PSB), revogou a Lei nº 5.736 de 27 de novembro de 2013, que estabelecia que somente os assentos devidamente reservados e identificados deveriam ser destinados ao uso de idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e pessoas portadoras de deficiência.

A lei revogada previa ainda que tais lugares precisariam estar marcados com uma placa indicando as prioridades e que, “ausentes pessoas nessas condições”, o uso seria livre. As empresas concessionárias do transporte público que não atendessem à determinação poderiam ser multadas e até ter o alvará de funcionamento cancelado.

Neste sentido, outra lei que também foi revogada com a nova legislação foi a Lei nº 3.159 de 16 de julho de 1993, época em que Dante de Oliveira (falecido) era prefeito. Nesta, as empresas eram obrigadas a destinar ao menos dois assentos especiais em todos os ônibus.

De acordo com a nova lei, as empresas ficam obrigadas a afixar placas informativas no interior dos veículos informando que todos os assentos do veículo são de uso preferencial. A lei prevê ainda que motorista e agente de trânsito podem interferir para que infratores desocupem os bancos, havendo necessidade.