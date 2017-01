Leitão afirma que a falta de recursos era por falta de interesse de Juarez

Weslley Mitchaell Deputado Nilson Leitão (PSDB) promete emendas para Sinop e diz que o ex-prefeito Juarez Costa não divulgava origem dos recursos e que problemas que a cidade enfrentava não eram nem comunicados

O deputado federal Nilson Leitão (PSDB), realizou visita na manhã desta segunda (16), no gabinete da prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR). Em reunião com a bancada de oposição, foram discutidas emendas oriundas do governo do Estado, que devem beneficiar o município. “A prefeita Rosana foi uma pessoa que nosso grupo não apoiou, mas que ganhou a eleição. Nós viemos oferecer ajuda para Sinop, da mesma forma que ajudamos no governo passado”.

Leitão lembrou que destinou R$ 6 milhões em emendas, mesmo o município estando de costas para o governo do Estado. O deputado disse, ainda, que o ex-prefeito Juarez Costa (PMDB), não divulgava de onde eram oriundos os recursos e que os problemas que Sinop enfrentava não eram nem comunicados. “A administração anterior não fazia questão nem de utilizar esse recurso e isso atrapalhou muito a cidade. Nós tentamos ajudar mais, mas não havia nem informação dos problemas existentes”, ressaltou.

O líder do governo na Assembleia, deputado Estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), afirmou que buscará realizar obras estruturantes na área da Saúde, melhorando o atendimento, na pavimentação urbana e segurança pública. “Sinop é um polo, nós precisamos do governo federal e também do governo estadual. Esta reunião deixou claro que iremos ajudar a administração municipal”.

Para a prefeita Rosana Martinelli, que foi secretária de Indústria e Comércio durante a gestão do tucano em Sinop, nunca houve problemas partidários. A republicana avalia que os resultados serão positivos e que esse foi o primeiro passo para criar vínculos com as bancadas estadual e federal, além de ressaltar que sua administração estará de portas abertas para qualquer grupo político. “Esse momento não é de discutir sigla partidária e essa união com todos os deputados, principalmente o Nilson Leitão que é nosso representante em Brasília, fará com que trabalhemos melhor por Sinop”.

Participaram da reunião os vereadores tucanos Adenilson Rocha, Ícaro Severo, Luciano Chitolina e Dilmair Callegaro, além do pedetista Joacir Testa. Uma visita ao governador Pedro Taques (PSDB) será agendada, para que os laços entre os grupos políticos possam se estreitar e trazer melhorias para Sinop.