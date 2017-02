Leitão critica Funai e vai atuar para desburocratizar lei trabalhista rural

FPA Deputado federal Nilson Leitão (PSDB) é o novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária

O deputado federal Nilson Leitão (PSDB), novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em entrevista à imprensa, criticou a atuação da Fundação Nacional do Índio (Funai), que tem sido, segundo ele, uma “demarcadora de terras”. O parlamentar disse que pretende atuar, também, para desburocratizar as lei trabalhistas do campo.

O tucano assumiu a presidência da bancada nesta terça (14) em uma cerimônia realizada no Dúnia City Hall, em Brasília. A frente é composta por 222 deputados e 24 senadores. Além de Leitão, o grupo tem a participação de outro parlamentar de Mato Grosso: Adilton Sachetti , como coordenador de Logística.

O parlamentar argumentou, na ocasião, que acredita que o desafio à frente da FPA será grande. Ele deve lidar, por exemplo, com a continuidade dos trabalhos em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito da Fundação Nacional do Índio (Funai). O deputado criticou a atuação do órgão nos últimos anos.

“A Funai trabalhou totalmente de costas para o Brasil até agora. Ela tem que compreender o papel dela que é cuidar do ser humano indígena. Ela não pode ser apenas uma demarcadora de terras como ocorreu até agora, sem nenhum resultado. Há 10 anos não se concretiza uma demarcação. O papel dela é cuidar do ser humano indígena que vem sendo muito mal tratado, inclusive, já que está aumentando o número de mortes de índios de forma acelerada”, defendeu.

Avanços

Ele disse que setor rural tem registrado avanços significativos nos últimos anos, mas que ainda conta com alguns gargalos. O parlamentar pontuou que é necessário modernizar a lei trabalhista rural porque a atuação dos trabalhadores do campo é diferente da forma dos trabalhos urbanos. Para ele, é necessário entender essas particularidades para que o setor não sofra com problemas judiciais entre patrões e empregados.

A legislação ambiental também deverá ser uma de suas prioridades. O setor produtivo reclama que a burocracia desses regimentos acaba travando o avanço da produção. A burocracia, inclusive, deve ser combatida de maneira geral.

“Nós precisamos desburocratizar o setor. Dando segurança jurídica à propriedade, dando segurança jurídica às leis trabalhistas e ambientais e dando celeridade, fazendo com que essas leis sejam mais fáceis de serem manuseadas e, acima de tudo, facilitando a vida de quem produz e quem gera emprego”, defendeu.

FPA

Leitão é o segundo parlamentar mato-grossense a ocupar o comando da FPA, considerada uma das frentes mais combativas do Congresso Nacional. O primeiro foi Homero Pereira (já falecido). O tucano, por sua vez, sucede o deputado Marcos Montes (PSD-MG), que esteve à frente da entidade nos últimos dois anos.

O objetivo da FPA é estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional. Dentre as prioridades atuais estão a modernização da legislação trabalhista, fundiária, tributária, bem como a regulamentação da questão de terras indígenas e áreas de quilombolas, para garantir a segurança jurídica necessária à competitividade do setor.

A cerimônia foi acompanhada por uma plateia de quase 400 pessoas, entre eles o presidente da República Michel Temer (PMDB), o governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), o vice Carlos Fávaro (PSD), o ex-senador Jayme Campos (DEM) e o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP).