Leonardo defende que instituições de MT adotem nome social para trans

Gilberto Leite/Rdnews Deputado Leonardo Albuquerque (PSD) afirma que outros estados já assumem a identidade social

Alegando o objetivo de evitar que pessoas trans sofram o constrangimento de serem chamadas por um nome de um gênero com o qual não se identificam, o deputado estadual Leonardo Albuquerque (PSD) propôs o Projeto de Lei 409/2016. O texto determina às instituições públicas estaduais o “uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais”.

Travesti e pessoas transexuais são aquelas que não se identificam com o gênero designado a elas quando nascem e assumem outro gênero que pode ser feminino ou masculino. Essas pessoas alegam sofrer um tipo de preconceito que chamam de transfobia.

A proposição de Leonardo Albuquerque, a exemplo do Decreto Federal 8.727/2016 - que determina o uso do nome social das pessoas trans nas instituições públicas federais – prevê o “uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional”.

Leonardo Albuquerque afirma que, aprovando o projeto, estará alcançando o novo panorama nacional, considerando que outros estados já assumem a identidade social. “O respeito à identidade trans já era obrigatório nas instituições de saúde e educação. Uma coisa que, para a gente, é simples, mas, para quem está do outro lado, é dar dignidade”, afirma.

O coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, Valentim Félix, que é homem trans, avalia como grande avanço o projeto de lei. Ele ainda afirma que, para que outras esferas também acolham o procedimento, é muito importante o trabalho da militância LGBT.

Valentim também combate os rumores de que teria aumentado o número de pessoas trans. “sempre existiram, mas, agora, a gente está ganhando visibilidade”, completou.

Já Raphaely Luz, que se identifica como mulher trans, relata que passou por vários constrangimentos, quando chamada por um nome masculino. Em atendimento em qualquer instituição, solicita: “Por favor, eu preciso ser chamada pelo nome de Raphaely”.

Para evitar os constrangimentos, Raphaely já iniciou as etapas burocráticas para alteração do nome de registro para o nome com o qual se sente bem, mas o procedimento é longo. Enquanto isso, diz que se sente mais respeitada se chamada pelo nome social. “Com ele, você é reconhecido de fato”, concluiu.

O Projeto de Lei 409/2016 foi apresentado no mês passado e irá passar pelas comissões avaliativas, para entrar em primeira votação. Para vigorar, demanda duas votações, redação final e sanção do governador Pedro Taques (PSDB). (Com Assessoria)