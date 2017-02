Líder da bancada cita falta de diálogo com Taques e base se reúne nesta 6ª

. Líder da bancada federal deputado Victorio Galli com o governador Pedro Taques

Com a possível debandada de partidos que ajudaram a eleger o governador Pedro Taques (PSDB), em 2014, presidentes das siglas da base governista vão se reunir com o chefe do Executivo, amanhã (17). Entre as pautas, está a maior abertura de diálogo com parlamentares estaduais e federais, principal crítica feita à sua gestão.

Taques se diz muito tranquilo em razão as eminentes saídas do PP e PSC que iniciaram diálogo com agremiações da oposição, visando as eleições. “Cada um fala o que quer. Eu quero trabalhar, o momento não é discutir 2018 ainda”, sustenta o tucano após a posse do deputado federal Nilson Leitão (PSDB) na presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em Brasília.

O presidente estadual do PSC e coordenador da bancada federal de Mato Grosso, deputado Victório Galli (PSC), avalia que nos dois primeiros anos o governador se fechou em quatro paredes. “No meu ponto de vista, ele (Taques) e a Casa Civil precisam sair das quatro paredes, ouvirem mais a população, os prefeitos e a classe política tanto estadual e federal”, explica.

Para Galli, o diálogo com o governador foi interrompido quando o partido resolveu apoiar o então candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), vencedor da disputa contra o postulante de Taques, Wilson Santos (PSDB). “Coloco-me à disposição para diálogo e espero que daqui para frente ele possa melhorar essa situação. Eu não sou do time que disse que quanto pior melhor, quero ver Mato Grosso crescer”, sustenta.

Questionado se o PSC deixou a base governista para migrar para oposição, o presidente estadual da sigla pontua que isso não está definido oficialmente. “Temos que analisar, ouvir e ver quem de fato tem o melhor nome. Tudo vai depender do governo. A próxima eleição do Estado passa pelo governador. Se de fato fizer um bom governo e atender as demandas é difícil tirar dele”, justifica.

O parlamentar acredita ainda que a abertura política da gestão é o melhor caminho para Taques. Revela que se reuniu com o chefe da Casa Civil Paulo Taques, solicitou aproximação com a bancada federal e reuniões periódicas. “Não há outro caminho a não ser diálogo, a política precisa ser feita dessa forma. Sozinho não vai a lugar nenhum, tem que ser um time em harmonia e quem sairá ganhando é MT”, ressalta.

Coordenador

Eleito coordenador da bancada federal, na semana passada, Victório Galli afirma que a prioridade dos senadores e deputados federais é aproximar o governo estadual com a Casa Civil do presidente Michel Temer (PMDB). O intuito, segundo o Galli, é buscar mais recursos para o Estado. “Infelizmente o nosso governo não conseguiu resolver o problema de saúde. Temos que ajudar o governador a resolver essa situação. E para isso é preciso estarmos em harmonia. Então uma das minhas metas é aproximar o diálogo do governador com a bancada, com Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) para que as coisas possam caminhar de forma mais tranquila.”