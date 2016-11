Líder diz que MT não pode ser cobaia e quer debater a reforma tributária

Marcos Lopes/ALMT Dilmar Dal Bosco ressalta que é necessário ampliar o diálogo, garantindo a geração de empregos

O líder do Governo na Assembleia, Dilmar Dal Bosco (DEM), defende cautela na aprovação da reforma tributária que deve ser encaminhada pelo governo até o próximo dia 20. O Executivo anunciou que pretende unificar a cobrança com a aplicação de três alíquotas para garantir isonomia na cobrança a partir de estudos elaborados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Temos que analisar as propostas da Fundação Getúlio Vargas. Mato Grosso não pode ser cobaia. Temos que ponderar cada coisa. Temos que ajudar a produção e garantir que não entre produtos de outros Estados devido a carga tributária ficar maior como é o caso de Goiás, que concorre com nosso setor atacadista”, disse o líder, em entrevista ao , durante a instalação da Frente Parlamentar em defesa do Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, realizada na tarde dessa segunda (7).

Dilmar ainda considera curto o prazo de um mês para aprovação da reforma tributária para garantir que entre em vigor em 2017. Segundo o democrata, as discussões não podem ser atropeladas. “Não podemos aprovar de cima para baixo. Precisamos buscar o entendimento para aprovar uma lei boa para o Estado e para o setor que gera empregos", completou o líder, defendendo que a Assembleia precisa garantir a constitucionalidade e que os segmentos não sejam penalizados com cobranças futuras.

Além disso, Dilmar se posiciona contrário a qualquer aumento de tributo. Afirma que a reforma tributária proposta pelo Executivo deve simplificar a cobranças e estabelecer parâmetros iguais para todos os segmentos. “Precisamos de uma lei única e uma lei mais simples. Hoje, temos cargas tributárias para a mesma atividade onde um paga 4% e outro paga 17%. Tem que ser mais igualitário”, pontua.

Apesar de exercer a liderança do Governo, Dilmar ainda não conversou diretamente com o governador Pedro Taques (PSDB) sobre a reforma tributária. O democrata adoeceu justamente no dia em que os deputados estaduais da base governista foram recebidos no Palácio Paiaguás para debater o assunto.

Argumentos

Segundo o Executivo, a proposta de unificação das alíquotas visa justamente promover mais isonomia no pagamento de impostos, corrigindo distorções que foram ocorrendo no decorrer dos anos. A reforma tributária, proposta pelo governo estadual, prevê a unificação das alíquotas no Estado, criando três faixas de cobrança - uma para cada eixo de arrecadação.

O atual modelo de cobrança de impostos foi criado há 12 anos no Estado e está cheio de remendos e contradições, sendo sustentado em três bases tributárias. A primeira sobre exportações, com o impedimento de tributar por causa da Lei Kandir; a segunda, nas operações interestaduais e, a terceira, no consumo interno, que varia de zero a 37%.