Líder do governo contesta Maluf sobre inviabilidade no congelamento

Gilberto Leite/Rdnews Dilmar diz que o parlamento tem dinheiro no caixa e que em 2015 deixou sobra de R$ 100 milhões

O líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal'Bosco (DEM), discordou do posicionamento do presidente da Casa, deputado Guilherme Maluf (PSDB), de que o congelamento do duodécimo para o exercício de 2017 poderá inviabilizar o funcionamento do Legislativo. De acordo com Dal'Bosco, a Assembleia tem caixa suficiente para o ano que vem.

Previdência é principal impasse na discussão sobre congelar orçamento

“Se a Assembleia tivesse com dificuldade, não teria entrado com recurso para tentar devolver as ambulâncias. Se a AL tivesse com dificuldade, não estaria abrindo edital para fazer uma reforma de R$ 80 milhões”, disse Dilmar, durante entrevista coletiva no evento de entrega de 66 ambulâncias para municípios mato-grossenses, na Arena Pantanal.

Dilmar ainda complementou dizendo que o parlamento estadual tem dinheiro no caixa e que no exercício de 2015 deixou uma sobra de R$ 100 milhões. “Então, não condiz com a verdade. Foi acordado, em reunião, com o Colégio de Líderes da AL, e com os Poderes (MPE, TJ, TCE). Foi definido o congelamento”, diz.

Já o presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB) disse recentemente que a Assembleia teve o menor reajuste no último repasse do duodécimo, de 4% e além de devolver os R$ 20 milhões para compra de ambulâncias, devolveu R$ 10 milhões das emendas. Diante disso, Maluf sinaliza que a AL não tem mais folga em caixa.

“Fizemos um empréstimo de R$ 58 milhões para o governo. Nós não temos mais caixa, mais sobra pra nada. Mas tudo bem, não é pra sobrar. Não é essa a função do Poder Legislativo, mas ele precisa funcionar. Hoje nós não temos mais gordura nenhuma”, disse Maluf.

O Líder, no entanto, contesta reafirmando que sobra dinheiro. “Se está sobrando dinheiro, eu não vejo dificuldade. Eu estava presente na reunião, o presidente estava presente e concordou que tivesse o congelamento já no exercício de 2017”, disse Dilmar.