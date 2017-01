Líder não teme ameaça de deputada e garante aprovar contas de Taques

Gilberto Leite Líder do governo, Dilmar Dal Bosco tem reunião às 16h30, no gabinete do governador Pedro Taques (PSDB) para discutir mensagens de interesse do Executivo que tramitam ou vão tramitar na AL-MT

O líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), não vê motivos para a deputada de oposição Janaina Riva (PMDB) pedir a reprovação das contas do governador Pedro Taques (PSDB). Dilmar se baseia nos pareceres favoráveis pela aprovação do TCE e da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CEFAO). “Só se tiver outro TCE que analisa as contas. Ser contra por ser contra é direito de cada parlamentar”, ironiza o democrata em entrevista ao .

Para justificar a reprovação, segundo Janaina, foi encontrado pelo menos três erros graves. Ainda conforme a peemedebista, os erros são similares aos que resultaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Entretanto, a parlamentar lembra que se aprofunda da defesa apresentada pelo Executivo.

Mesmo com a iniciativa da deputada, Dilmar garante que as contas do tucano serão aprovadas por 17 ou 18 votos. Revela que os deputados que até alguns deputados considerados da oposição não devem seguir o parecer de Janaina. “Temos uma base aliada consolidada”, sustenta.

O democrata revela ainda que informou o governador sobre o pedido de vista e o parecer pela reprovação. Taques, segundo Dilmar, agiu com naturalidade e pediu que os trabalhos seguissem normalmente. “Se o Parlamento fosse composto apenas de situação ficaria ruim. Uma oposição construtiva ajuda”, avalia.

As contas de Taques seriam apreciadas na sessão do último dia 11. Entretanto, o pedido de vista apresentado por Janaina acabou impedindo a votação da matéria. Com isso, as contas do chefe do Executivo entrarão em pauta somente em fevereiro, após o fim do recesso branco iniciado na semana passada. A deputada explica que a documentação é extensa e necessita de mais tampo para concluir a apreciação.

Dilmar, por sua vez, discorda da medida e disse que a sessão será realizada normalmente nesta terça (17) à tarde. “Não estamos convocados, estamos em sessão normal. O prazo de vista vence hoje, temos que respeitar o regimento”, explica.

Reunião governador

O líder do governo tem uma reunião agendada às 16h30, no gabinete do governador Pedro Taques (PSDB) para discutir mensagens de interesse do Executivo que tramitam ou vão tramitar na Assembleia, dentre elas, as reformas tributária e administrativa, e a lei de incentivos ficais.

Acerca da tributária, Dilmar explica que o governo trabalha para aprovar a mensagem em maio, uma vez que as novas regras vão vigorar a partir do ano que vem. “Nós tínhamos definido vários pontos da reforma como consolidados. Acontece que na elaboração de uma nova redação os erros permaneceram. Foi uma falha da Sefaz. Vai ter discussão com setor para trazer redação definitiva”, salienta.