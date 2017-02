Líder quer presidir a CCJR e Oscar entra na disputa pela Comissão

Arquivo Oscar Bezerra e Dilmar Dal Bosco disputam presidência da CCJR; definição na semana que vem

O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) e o líder do Governo na Assembleia Dilmar Dal Bosco (DEM) estão disputando nos bastidores a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Considerada a mais importante entre as 13 comissões permanentes, a CCJR tem prerrogativa de emitir parecer sobre a constitucionalidade das matérias que serão apreciadas em plenário.

Para Oscar, o adversário não está apto para assumir a presidência da CCJR justamente por exercer a liderança do Governo. “O argumento que expus para o Dilmar e que a maioria dos colegas tem concordância é que o líder do Governo não pode ser presidente da CCJR. O líder do Governo até pode pautar uma matéria para ter celeridade, mas não pode pautar e ao mesmo tempo decidir na comissão de mérito se vai ser apreciada ou não”, defendeu o socialista, criticando a concentração de funções por um único parlamentar.

Oscar também disse que aceita se a maioria dos membros da CCJR rejeitarem seu nome para presidência. Ainda assim, reafirma a posição contrária à indicação de Dilmar. “Se o Governo ou a maioria dos deputados não querem o Oscar presidente, não tem problema. Mas defendo que não seja Dilmar em função da liderança. Que seja o Pedro Satélite ou Romoaldo Júnior que também são membros”, completou.

Embora cite o Governo, Oscar não acredita que o Palácio Paiaguás vai interferir na indicação do presidente da CCJR que tem poder de interferir na tramitação de matérias de interesse do Executivo. “Não acredito que o Paiaguás entre no meio de campo, uma vez que os deputados que estão pleiteando a presidência da CCJR são da base aliada”, pontuou.

Além disso, Oscar defende celeridade na definição da presidência da CCJR. Conforme o socialista, existem diversos projetos tramitando e o atual presidente, Sebastião Rezende (PSC), fica sem legitimidade para tomar decisões porque o mandato já está vencido. “Se alguém contestar, atos se tornam nulos”, concluiu.

Bloco da Maioria

Oscar e Dilmar integram o Bloco da Maioria, formado por 20 deputados estaduais, que deve ficar com a presidência das 13 comissões permanentes. O chamado blocão reúne os deputados estaduais do PSD (6), PSB (4), PSDB (4), DEM (1), PV (1), PSC (1) e os peemedebistas Romoaldo Júnior e Silvano Amaral.

Silvano e Sebastião Rezende (PSC) eram contabilizados como oposicionistas. Entretanto, acabaram ficando com a base governista após a divisão dos blocos parlamentares.

Já o Bloco de Oposição agrupa somente quatro deputados. Com isso, agrega PT (2), PDT (1) e a peemedebista Janaina Riva.

Bloco da Maioria tem 20 e deve presidir 13 comissões permanentes; oposição debilita