Líderes devem fechar BR-158 em novo protesto contra governo federal

Assessoria Deputado estadual Baiano Filho mobiliza lideranças do Araguaia para protestar contra a União

Lideranças da região Norte Araguaia se reuniram na manhã desta segunda (28) para organizar um manifesto contra o governo federal, que até o momento, seis anos após o início das obras, não concluiu a pavimentação da BR-158.

Por unanimidade, os representantes decidiram pelo fechamento da rodovia federal, sendo a única rota de escoamento de grãos da região Nordeste do Estado, a exemplo do que já fizeram no passado. “Trata-se de uma medida extrema para chamar a atenção da União para a problemática. O governo federal não pode mais nos ignorar. Chegamos ao limite, já que as tratativas e articulações junto aos órgãos competentes não avançam, fecharemos a rodovia”, diz o deputado estadual Baiano Filho (PMDB), que articulou a mobilização.

Na oportunidade, ficou definido que o protesto será realizado somente em 6 de fevereiro. “Em respeito àqueles que se deslocam para a região Araguaia nos meses de dezembro e janeiro para ir ao encontro dos familiares”, afirma o prefeito de Bom Jesus do Araguaia, Joel Ferreira, informando que o local exato do manifesto ainda está em discussão.

Os manifestantes adiantam que também devem dialogar com o setor produtivo. “Será uma forma de buscarmos o entendimento com os produtores rurais para que os objetivos em comum sejam alcançados: a melhora na trafegabilidade no trecho e, consequentemente, mais segurança aos usuários desta rodovia”, ressalta o prefeito de Confresa, Gaspar Lazzari.

A reunião, promovida na Câmara de Bom Jesus do Araguaia, contou com a presença do presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga; do presidente da Associação dos Municípios do Araguaia, Gaspar Lazzari; dos prefeitos atuais e eleitos da região Norte Araguaia; vereadores; além de representantes da comunidade indígena.

Pedágio

Questionado sobre a iniciativa do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) de colocar pedágio em terra indígena, o que é vedado pela Lei Federal 6.001, de 1.973, Baiano destaca que todas as medidas favoráveis ao desenvolvimento da região Araguaia são salutar, no entanto, além da inconstitucionalidade, os indígenas, em várias oportunidades, se manifestaram contrários à pavimentação pelo eixo da BR-158.

“Queremos a BR-158 pavimentada, independente do percurso, desde que saia do papel, com segurança jurídica e apoio dos segmentos envolvidos. Chega de enrolação”, conclui. (Com Assessoria)