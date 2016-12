LOA e reforma tributária voltam a ser discutidas durante audiência pública

. Discussão sobre a Reforma Tributária, que prevê a unificação das alíquotas no Estado criando três faixas de cobrança, uma para cada eixo de arrecadação, é nesta 3ª; deputados querem adiar votação

A semana na Assembleia vai ser marcada por dois temas polêmicos, quando serão discutidos em audiências públicas a Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 e a Reforma Tributária no Estado.

Nesta terça (13), o debate acerca da LOA/2017 começa às 9h, e na quarta (14), 14h. Ao todo, a LOA (Lei Orçamentária Anual) para o próximo ano já recebeu cerca de 25 emendas. As audiências serão realizadas no auditório Milton Figueiredo, nos dois dias.

Uma das grandes polêmicas deverá ser a inclusão da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos. O acirramento aconteceu já no inicio das discussões sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), quando a reposição salarial foi excluída, o que resultou no pedido de vistas da deputada Janaina Riva (PMDB).

Zeca vai pedir vista e articular apoio à emenda de Janaina para RGA 2017

Enquanto a base aliada do governo diz que, diante da crise financeira, a RGA precisaria ficar de fora do orçamento, a oposição tenta garantir na LDO e LOA, o pagamento do benefício aos servidores, ainda que parcelado. Outra polêmica será a PEC que prevê medidas de ajuste fiscal no Estado, conhecida como PEC do Teto dos Gastos.

Taques deverá enviar ainda este ano esse projeto à Assembleia, o qual poderá atingir diretamente a LOA, já que o objetivo é cortar gastos, além de que poderá prever o congelamento dos salários e benefícios dos servidores do Estado.

Já a discussão sobre a Reforma Tributária, que prevê a unificação das alíquotas no Estado criando três faixas de cobrança, uma para cada eixo de arrecadação, será na próxima quinta (15), às 14h. A última foi no dia 29 de novembro, quando alguns deputados e empresários de alguns segmentos pediram para que a votação da reforma ficasse para o ano que vem. Caso isso aconteça, a nova lei fiscal só entrará em vigor no início de 2018 em Mato Grosso, pois só pode ter validade no ano seguinte ao da aprovação.

Entre os deputados que pediram o adiamento das votações estiveram Valdir Barranco (PT), que argumentou que a questão precisaria de, pelo menos, mais seis meses de debates e encontros e Janaina Riva que, à época, disse que as discussões deveriam ter começado em 2015 e que o debate não ocorreu de maneira adequada no Estado.

O governador Pedro Taques (PSDB), no entanto, defende aprovação do projeto de lei e que seja levado a votação ainda este ano, mas com um prazo de implantação de pelo menos seis meses. (Com Assessoria)

