Maluf avalia que deputada só pediu vista para marcar sua posição na AL

Com pedido de vista de Janaina Riva, deputados adiaram sessão que seria realizada hoje para terça

O presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB) avalia que a deputada estadual Janaina Riva (PMDB) pediu vista por cinco dias das contas do governador Pedro Taques (PSDB) no exercício 2015 somente para marcar posição. “O pedido de vista fez tirar de pauta a matéria que seria aprovada. Temos parecer do Tribunal de Contas e análise da Comissão de Orçamento, todos pela aprovação dentro da regularidade", declarou, lembrando que a oposicionista agiu legitimamente e respeitando o Regimento Interno.

Com o pedido de vista, os deputados acabaram adiando a sessão que seria realizada hoje (12) para a próxima terça (17) quando encerra o prazo para devolução da matéria. Na reunião, devem votar as contas de Taques e a redação final da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017.

Janaina Riva disse que pretende fazer análise minuciosa dos números apresentados por Taques. Entretanto, já adiantou que seu voto será pela aprovação das contas. “Confio plenamente no parecer do TCE, mas quero fazer a análise minuciosa. O Governo não consegue sequer pagar os servidores no prazo constitucional, já que milhares de servidores não receberam no dia 10. Mato Grosso vive caos e não crise administrativa”, pontou a parlamentar.

Contas do TCE

Os deputados ainda aprovaram as contas do TCE, no exercício 2015, quando o órgão fiscalizador era presidido pelo conselheiro Waldir Teis. Em votação secreta, foram registrados 12 votos a favor e apenas um contra. Os parlamentares acompanharam o parecer do relator Silvano Amaral (PMDB).

Deputada pede vista das contas de Taques e LOA passa em 2ª votação