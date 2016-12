Maluf diz que apoia investigações e admite perdas para Taques e PSDB

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da Assembleia, deputado Guilherme maluf, afirma que ainda está acompanhando os acontecimentos e, por isso, não tem mais detalhes sobre a prisão do primo na Operação Grão Vizir

O presidente da Assembleia, deputado Guilherme Maluf, primo do empresário Alan Malouf, preso preventivamente na tarde desta quarta (14) na Operação Grão Vizir, afirma que está acompanhando e apoiando as investigações, mas que o assunto ainda não está muito claro para ele. “Espero que se torne claro e seja esclarecido o quanto antes.

Um dos citados no acordo de delação feito pelo empresário Giovanni Guizardi, durante as investigações sobre denúncias de supostas fraudes em licitação e pagamento de propina em obras da Seduc, o parlamentar reconhece que foi citado e diz acreditar que o “Alan vai colaborar com a justiça e vai mostrar todos os fatos relevantes pelos quais estão acusando ele”.

Para o deputado, não existem provas contra Alan Malouf. “É um empresário, uma pessoa de bem e acredito que ele possa rapidamente esclarecer esses fatos”, disse.

O presidente da Assembleia disse que ainda está acompanhando os acontecimentos e, por isso, não tem mais informações sobre a prisão do primo. “Não sei todos os fatos de cor, estou acompanhando ainda. Não vi sobre a prisão dele. Vou tomar conhecimento melhor e me reunir para saber desses fatos”, disse.

Agente público

Ao ser questionado sobre os prejuízos que as declarações do delator possam trazer ao seu partido PSDB e ao governador Pedro Taques, Maluf entende que a citação na delação do empresário Giovani Guizardi, atinge e traz prejuízo à imagem do gestor. “Sempre que o agente político tem seu nome envolvido, seja fato ou versão, isso acaba prejudicando o agente político. Por isso que precisamos ter muito cuidado com envolvimento de pessoas nos processos ou divulgação exagerada dessas pessoas. Ninguém e contra fazer apuração. Tenho dito que sou contra pré-condenar as pessoas antes de serem julgadas. Isso eu sou contra”, pontua.

Delator

Apontado como “testa de ferro” do esquema que supostamente desviou recursos de obras da Seduc, Giovani Guizardi, disse que a entrega da maior porcentagem da propina (25%) era para o presidente da Assembleia Guilherme Maluf e para o ex-secretário de Educação Permínio Pinto, que detinham real poder político na Seduc.

Na ocasião, Maluf afirmou, por meio de sua assessoria, que não participou de nenhuma eventual irregularidade cometida na Secretaria de Educação (Seduc) e tomaria as providências cabíveis.

Líder de esquema, Guizardi diz que deputado recebeu 25% de propina