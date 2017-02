Maluf, Domingos e Oscar elaboram mais projetos em 1 ano veja ranking

Mário Okamura Produtividade de cada parlamentar de janeiro de 2016 até fevereiro agora. Maluf lidera ranking

O ex-presidente da Assembleia, agora primeiro-secretário Guilherme Maluf (PSDB), lidera o ranking quando se trata de projetos de lei/complementar apresentados entre janeiro de 2016 e fevereiro deste ano. Para se ter uma ideia, o tucano contribui com 27,7% do total de 395 mensagens propostas pelos 24 parlamentares.

Entretanto, nem sempre o número de projetos apresentados significa eficiência no trabalho de um parlamentar. No próprio projeto de Maluf fica estabelecido o Dia da Política, em 25 de outubro, medida que pouco interfere no cotidiano da população. “O objetivo das ações e atividades será despertar, no próprio ambiente escolar, o interesse e engajamento pela política nos jovens do Estado”, diz trecho o projeto 93/2016 aprovado em novembro passado.

Outra proposta 267/2016 prevê o pagamento de meia-entrada em eventos culturais para pacientes com câncer e doenças degenerativas, e o projeto que estabelece a criação de um site para o acompanhamento e monitoramento da execução de obras públicas em Mato Grosso. A mensagem também foi aprovada.

O deputado Zé Domingos Fraga (PSD), por sua vez, está em segundo lugar daqueles que mais elaboraram projetos de lei/complementar com 84 mensagens, nas quais uma prevê a criação do projeto de lei 67/2016 “Remédio em Casa”, destinado a criar os mecanismos necessários à entrega domiciliar gratuita de medicamento de uso contínuo a pacientes idosos, portadores de necessidades especiais e/ou portadores de doenças crônicas. O projeto foi votado em primeira e aguarda para ser apreciado em segunda.

Logo atrás do social-democrata aparece o estreante do Legislativo, o deputado Oscar Bezerra (PSB), que propôs 43 projetos. Enquanto Maluf está no topo da lista, por outro lado, há os parlamentares que figuram no final, como Pedro Satélite (PSD), que apresentou apenas o projeto que prevê a isenção de ICMS na aquisição de motocicletas para pessoas físicas que exerçam atividade de mototaxistas e moto entregadores.

Pouco acima de Satélite estão sete deputados que detêm apenas dois projetos de lei/complementar. O curioso fica por conta de que o deputado Valdir Barranco (PT), há pouco menos de cinco meses na Assembleia, possui o mesmo número de projetos de seis colegas que estão desde janeiro de 2016, período do levantamento feito pelo , sendo eles Baiano Filho (PSDB), Professor Adriano (PSB), Romoaldo Junior (PMDB), Saturnino Masson (PSDB), Silvano Amaral (PMDB) e Zeca Viana (PDT).

A população também pode acompanhar o andamento dos trabalhos dos deputados estaduais. Basta acessar o site da Assembleia e verificar a atuação de cada parlamentar

Efetivos e suplentes

Os deputados Alan Kardec (PT) e Daltinho (Solidariedade) não apresentaram projeto, uma vez que eles tomaram posse neste ano nas vagas de Emanuel Pinheiro (PMDB) e Zé do Pátio (Solidariedade) que foram eleitos prefeitos de Cuiabá e Rondonópolis, respectivamente.

Já Professor Adriano (PSB) e Jajah Neves (PSDB) estão na vaga dos titulares Maxi Russi, integrado à secretaria de Trabalho e Assistência Social, e Wilson Santos (PSDB), titular da pasta de Cidades.