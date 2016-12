Maluf é lançado ao Senado em 2018 por deputados, 45 prefeitos e vices

Assessoria Deputado Guilherme Maluf confirma que tem projeto político para 2018 e gostaria de construir uma candidatura ao Senado e oferecer uma nova proposta ao PSDB e à coligação à qual a sigla for inserida

Prefeitos e vice-prefeitos eleitos defenderam a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Maluf (PSDB), ao Senado Federal, nas eleições de 2018.

Durante encontro com integrantes do partido e grupo político, na noite desta quarta (30), Maluf foi lançado por deputados, 45 prefeitos e vice-prefeitos eleitos, além de vereadores e postulantes que não venceram o pleito deste ano.

Para defender a candidatura, os gestores afirmaram que Maluf possui perfil municipalista e seria um legítimo representante da baixada cuiabana no Senado. “Maluf é preocupado com os prefeitos e vereadores e a sua gestão à frente da Assembleia mostra isso. Ele [Maluf] está credenciado, cacifado para representar o nosso Estado no Senado e o que vimos aqui não foi um desejo de um e de outro, mas um desejo comum de muitos prefeitos de vários partidos hipotecando apoio para o deputado pleitear uma vaga no Senado com o compromisso municipalista”, disse o deputado Jajah Neves (PSDB), primeiro a lançar o nome de Maluf no evento.

A defesa de Jajah foi respaldada inúmeras vezes durante o encontro. De acordo com o deputado Baiano Filho (PSDB), o presidente da Assembleia é um empresário e médico experiente e preparado. “Maluf tem conquistado o seu espaço, tirado o pé do chão, agregado valores dos parlamentares que o acompanham e está com a condição, capacidade e disposição do nosso partido para uma discussão que faremos e saberemos com sabedoria fazer essa definição e escolha para que o PSDB de Mato Grosso possa ocupar uma posição de destaque lá no Senado. Você [Maluf] saberá dar um passo para frente no momento certo e se a decisão se consolidar, não tenho dúvida que o Estado terá também pelas suas mãos, um grande senador”, argumentou.

Prefeitos eleitos

Prefeito eleito de Nossa Senhora do Livramento, Silmar de Souza (PSDB), disse que é preciso fortalecer o partido, que atualmente tem apenas um deputado federal por Mato Grosso. “Precisamos ter mais deputados federais e o Maluf no Senado. Tanto Livramento como as prefeituras da Baixada Cuiabana estão carentes de um senador, precisamos apoiar, vestir a camisa e dar apoio ao Maluf para que tenha êxito e sucesso para que possa ajudar os municípios a prosperar e progredir”, avaliou.

Para a prefeita eleita de Chapada dos Guimarães e ex-deputada federal, Thelma de Oliveira (PSDB), Maluf já começa no caminho certo, reunindo prefeitos, conversando sobre a gestão municipal para os próximo quatro anos. “Acho que é um fortalecimento para o nosso partido, por isso quero louvar a atitude do Guilherme Maluf. Na crise econômica que o país está atravessando, se tivermos a oportunidade de eleger parlamentares que defendam a causa municipalista, é importante porque fortalece a nossa luta e tem expectativa de gestão melhor”, analisou.

Apoiado por Maluf na eleição deste ano em Sorriso, o prefeito eleito Ari Lafin (PSDB) lembrou que o deputado é um político reconhecido no Estado. “Tenho certeza que se ele almeja essa vaga, o PSDB vai ter a tranquilidade de estar discutindo isso com maturidade. É uma liderança que tem total condição de alçar essa oportunidade política”, disse.

Segundo a prefeita eleita de Alto Paraguai, Diane Alves (PSDB), o deputado Maluf é um político que está próximo dos prefeitos e consequentemente, dos municípios de Mato Grosso. “Maluf tem a aproximação que a gente precisa com a população, e ele faz isso com os prefeitos. Esse apoio, aporte, é fundamental e vamos levantar essa bandeira porque queremos ter um senador para chamar de nosso, para a nossa região”.

Para o prefeito eleito de Acorizal, Clodoaldo Monteiro (PSDB), os pequenos municípios e a baixada cuiabana precisam de um senador que olhe para as cidades. “O deputado Maluf é a pessoa ideal para assumir esse grande projeto, tem esse perfil. Mato Grosso precisa de um senador que nos ouça quando precisarmos”.

AMM

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga (PSD) destacou os projetos desenvolvidos pela entidade juntamente com a Assembleia e disse que mesmo não sendo do mesmo partido, reconhece que Maluf tem as condições e virtudes, além da identidade com o municipalismo mato-grossense. “Vai ajudar muito os municípios, vai fazer com que cheguem as ações, se eleito senador, para que as ações do Governo Federal sejam encaminhadas aos municípios, porque é nas cidades que os cidadãos moram”.

Mesmo também não sendo do PSDB, o prefeito eleito de Diamantino, Eduardo Capistrano (PDT) disse ser importante que os municípios tenham representantes municipalistas. “Maluf é um deputado muito presente nos municípios e isso fortalece muito os prefeitos que precisam dos apoios dos deputados, senadores e governador. O perfil dele é muito importante, tem muito a acrescentar nas cidades”.

Os prefeitos eleitos de Nova Nazaré, Nova Marilândia, Santo Afonso, Araguaiana, além do suplente de deputado Airton Português, também discursaram em defesa da candidatura de Maluf ao Senado Federal.

Sobre as manifestações de apoio, Maluf disse que tem projeto político para 2018. “Gostaria de construir com os amigos que me apoiarem, uma candidatura ao Senado, nosso partido pode apresentar outros candidatos, nossa coligação também, vou ser um que vai pleitear e construir com vocês, oferecer uma nova proposta”, afirmou.

O evento contou com palestra do ex-superintendente da Sudeco, Cleber Ávila, sobre captação de recursos do Governo Federal, e do deputado estadual e secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB), que passou um panorama das primeiras ações e do futuro da pasta para o próximo ano. (Com Assessoria)