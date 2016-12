Maluf nega participação em fraudes na Seduc, mas confirma indicações

Gilberto Leite/Rdnews Deputado estadual Guilherme Maluf em uma entrevista concedida à imprensa

O presidente da Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB), rechaçou as declarações do empresário Giovani Guizardi em colaboração premiada na “Operação Rêmora”, e se colocou à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento.

O deputado negou veementemente que tenha participado de qualquer esquema de irregularidades na Secretaria de Estado de Educação (Seduc). “Meu único relacionamento com a pasta foi de ter participado da indicação, pela cota do PSDB, dos nomes de Wander Reis e Moisés Dias para ocuparem cargos comissionados na Seduc. Duas pessoas com vasta experiência no poder público, e especificamente na Educação”, afirmou.

Segundo Maluf, o contato que teve com o empresário delator foi em apenas uma ocasião. “Estive reunido uma única vez, quando ele me pediu para interceder pela empresa Dínamo Construtora para receber por uma obra mal feita realizada na estrada que liga Cuiabá a Santo Antônio do Leverger, pedido que neguei de pronto”, disse.

Maluf também negou que tenha recebido dinheiro ilícito. “Nunca recebi dinheiro ilícito do meu primo Alan Malouf e nem de qualquer outro cidadão, e muito menos participei de qualquer reunião com empresários que prestavam serviço na Seduc. Lamento que meu nome e o da minha família sejam prejudicados por uma delação sem absolutamente nenhuma prova concreta”, avaliou.

Após se colocar à disposição da justiça para qualquer esclarecimento, o presidente da Assembleia também comentou que vai cobrar com rigor que as denúncias feitas contra ele sejam comprovadas, defendendo a honra e a imagem da sua família. "Gostaria de dizer que eu tenho uma história de vida limpa, construída com muito trabalho tanto na esfera privada quanto na esfera pública”, concluiu.

A denúncia

O delator, apontado como “testa de ferro” do esquema que supostamente desviou recursos de obras da Seduc, Giovani Belatto Guizardi, disse que a entrega da maior porcentagem da propina (25%) era para o presidente da Assembleia Guilherme Maluf e para o ex-secretário de Educação Permínio Pinto, que detinham real poder político na Seduc.

Ele relatou que, em 2015, foi criada informalmente uma organização criminosa, na qual fez parte, e o intuito era arrecadar "fundos" ilícitos para fins de saldar pagamentos não declarados em campanhas eleitorais de 2014.

Nesta linha, explica que a organização incluiu Maluf na divisão das verbas porque, embora ele não tivesse feito a solicitação, “é assim que funcionava e todo mundo sabe, quando tem ilegalidade”. Guizardi disse que, para que o esquema desse certo, teria que agradar a todos. Volta a afirmar que a ideia também era reduzir o número de empresários que participariam das licitações de serviços e obras públicas.

Líder de esquema, Guizardi diz que deputado recebeu 25% de propina