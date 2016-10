Maluf se solidariza com Dilmar, crê na inocência e exige respeito ao líder

Maurício Barbant Deputado Guilherme Maluf saiu em defesa do líder do governo Dilmar Dal Bosco após sessão

O presidente da Assembleia, deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), se solidarizou com o líder do Governo Dilmar Dal Bosco (DEM), um dia após ser alvo da operação Theatrum, deflagrada ontem (18). O tucano afirma que o democrata deve ser respeitado pelos trabalhos realizados no Legislativo. “Não acredito no seu envolvimento, e irá provar isso”, declarou o parlamentar no encerramento da sessão matutina desta quarta (19).

Maluf lamenta ainda que agentes públicos são “condenados” antes mesmo de serem julgados. Segundo o presidente, muitas dessas denúncias nem se transformam em inquéritos. “Então quero dizer que esta Casa apoia Dilmar, apoia as investigações, não vamos nos omitir. Mas exigimos respeito”, ressalta.

Antes da fala do presidente, Dilmar subiu à Tribuna para confrontar o depoimento do empresário Eduardo Magalhães Pinto, que afirmou a PF tê-lo visto almoçando com o servidor do Incra e com lideranças políticas na cidade de Itanhangá. “Não estava em Ipiranga do Norte, tenho cópia da Assembleia que estava presente nas sessões matutina e vespertina neste dia”, rebate o deputado referindo-se a 21 de outubro do ano passado, data que o empresário revelou ter visto o deputado no município.

Dilmar disse ainda que vai refletir com a família a trajetória política acerca da próxima eleição. Entretanto, evitou tomar decisão de “cabeça quente”. “Uma pessoa qualquer faz um depoimento colocando em xeque meu trabalho no parlamento”, desabafou.

Outro que se solidarizou com o colega foi o deputado estadual Eduardo Botelho (PSB). O socialista afirma que quiseram acusar Dilma em razão de defender as pessoas que buscam por terras. “Deputado vai lá (assentamentos) porque são eleitores dele, não quer dizer que ele vai porque tem lote. Denunciam infundadas”, acredita o deputado em entrevista à rádio Jovem Pan.

Operação Theatrum

A operação tem o objetivo de desarticular um suposto esquema de corrupção envolvendo servidores públicos do Incra, fazendeiros e políticos de Mato Grosso. A corrupção consistiria na “compra” de fiscalização com resultado previamente acertados.

Deputado diz que adversário político fez denúncia e inventou encontro