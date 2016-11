Câmara de VG recebe denúncia de Jayme para cassação de vereador

Assessoria Antes da votação que acatou denúncia, Saad foi à tribuna se defender e repetiu as acusações a Jayme

A Câmara de Várzea Grande aceitou na manhã desta quarta (09), denúncia contra o vereador Fábio Saad (PTC), por quebra de decoro. A denúncia foi protocolada na Câmara na manhã de ontem (08), pelo ex-senador Jayme Campos, marido da atual e prefeita eleita Lucimar Campos, ambos do DEM.

Na denúncia, Jayme pede a cassação do vereador. O ex-senador alega em documento, que Saad usou de maneira indevida a tribuna do parlamento no dia 1º de junho deste ano, para acusá-lo de usar a empresa Nhambiquaras, prestadora de serviços ao município, para pavimentar a rua da casa em que o democrata reside.

Nesse dia, Saad fez uso da tribuna e citou a existência de uma gravação em que mostra a empresa contratada pelo poder público para prestar serviço de execução, manutenção e melhoria do sistema de vias urbanas pavimentadas no município, fazendo recuperação asfáltica, dentro do pátio da casa do ex-senador, esposo da prefeita Lucimar Campos.

Fábio disse que o vídeo chegou até ele através de uma denúncia anônima. Nesse mesmo dia e sessão, o secretário municipal de Governo, César Miranda apresentou nota fiscal dos serviços que teriam sido pagos pelo democrata à empresa Nhambiquaras, no valor de R$ 28,9 mil.

Antes da votação que aceitou a denúncia, Saad usou da palavra para se defender dizendo que quem deveria esclarecer fatos para a sociedade era a própria família do ex-senador. “...existem duas denúncias que estão muito bem fundamentadas e que até hoje não tiveram respostas para a sociedade. Uma delas é a dos medicamentos, uma fraude de mais de dois milhões e meio de reais, com notas fiscais falsas e sem resposta para a sociedade. Eu acredito que a sociedade tenha dado retorno a ele no voto, eles tiveram mais de 75% dos votos, mas deveriam ao menos explicar para onde iria esse dinheiro, porque eu sei para onde não iria. Não iria para a Saúde. Agora, nós temos que saber para onde iria esse dinheiro. Não custava nada dar uma resposta para o povo. Ah! Não tem como dar resposta? Talvez seja por inoperância e incompetência”, se defendeu Saad revidando a acusação ao mostrar cópia do seu depoimento junto ao Gaeco.

Após a manifestação, por 15 votos favoráveis e apenas um contrário, o Plenário acatou a denúncia que de imediato será enviada para análise do Conselho de Ética da Casa. O Conselho de Ética deve se manifestar a respeito nos próximos dias.

Conselho

O Conselho de Ética da Câmara de Várzea Grande é formado pelos vereadores Waldir Bento (PMDB), como presidente, Joãozito de Barros (DEM), vice-presidente e, ainda, Miguel Baracat (PSC), Miriam Pinheiro (PMB) e o próprio Fábio Saad, como membros.

O presidente do Conselho alertou que irá entrar com pedido junto à Mesa Diretora da Casa, pedindo o afastamento imediato de Saad do Conselho (por ele ser o acusado), e de Miguel Baracat (por este estar afastado para tratamento de saúde). (Com Assessoria)