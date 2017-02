Mário Nadaf aguarda definição nesta semana para denúncias a Chico 2000

Vereador Mário Nadaf (PV) acredita que nessa semana deve ter fato novo sobre o caso Chico 2000

O presidente da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, vereador Mário Nadaf (PV), aguarda ainda nesta semana um posicionamento da Mesa Diretora sobre as denúncias contra o vereador Chico 2000, acusado de abusar da enteada menor de idade. “Ainda não me chegou nada. Pela imprensa, fiquei sabendo que no mês de dezembro foram feitos dois pedidos de cassação e, até agora, não chegou nada na Comissão de Ética. Estamos no aguardo”, disse o vereador ao . Um dos pedidos de cassação de Chico 2000 partiu da ONG Moral e o outro de uma associação que defende os direitos da infância e juventude.

O parlamentar comenta que a Comissão de Ética não tem acesso aos detalhes da polêmica e não quer antecipar qualquer decisão, tendo em vista que o caso ainda está na fase de inquérito. “Agora, particularmente, eu tenho um entendimento claro que as questões de fórum criminal precisam ser dirimidas no âmbito da Justiça. A Comissão vê com bastante dificuldade, já que ela não tem acesso ao conjunto probatório, de antecipar qualquer decisão. Não houve sequer a oitiva do suposto réu”, complementou.

“Nessa semana acho que nós deveremos ter algum fato novo sobre o caso. O Ministério Público pode indiciá-lo ou não. Então, é muito prematuro, mas vou conversar com o presidente Justino Malheiros (PV), para saber se ele repassar algum encaminhamento à Comissão.

Entenda

Em 13 de novembro do ano passado, Chico 2000 foi denunciado pelo suposto estupro da enteada de 11 anos. A ordem de prisão foi decretada dias depois. Na ocasião, o político chegou a ser considerado foragido. O parlamentar foi preso em 6 de dezembro e, no dia 15 do mesmo mês, obteve uma decisão liminar do desembargador Pedro Sakamoto que lhe concedeu a liberdade.