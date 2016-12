Maurélio vê erro de estratégia do PSDB por não conseguir se reeleger

O vereador por Cuiabá Maurélio Ribeiro (PSDB) avalia como erro de estratégica o fato de não ter conseguido se reeleger à Câmara. “Encaro como erro de estratégia na chapa de vereadores, nas coligações proporcionais (PSDB, PSD e DEM) que foram feitas, infelizmente não conseguimos alcançar os números necessários, apesar de termos ficado como sétimo vereador mais votado”, avalia o tucano ao .

Gilberto Leite Vereador por Cuiabá Maurélio Ribeiro foi o 7º parlamentar mais votado, mas não saiu vitorioso

Nesta eleição, o médico obteve 4.012 votos, no entanto, não manterá a cadeira no Legislativo em razão do quociente eleitoral, cálculo feito por meio dos votos obtidos pelos partidos ou coligações. Dentro da chapa na proporcional, Maurélio ficou atrás de Toninho de Souza (PSD), Renivaldo Nascimento, Adevair Cabral e Ricardo Saad (os três do PSDB).

O médico lamenta o sistema proporcional de voto e diz ser contra. “Expressa a minha opinião, a vontade popular é a base do princípio democrático que escolhe por meio do voto. Mas as regras estavam estabelecidas e cabe a gente aceitar, tocar em frente”.

Durante os mandatos dos parlamentares sempre há “acordos” de revezamento entre titulares e suplentes para contemplar os que ficaram de fora. O tucano explica que, por enquanto, não existe nenhum diálogo nesse sentido. “O que a gente sabe que todos os vereadores à nossa frente foram bem votados e muito provavelmente irão alçar vôos, pretensão maior e espaço dentro do governo (estadual). Isso se for conveniente iremos assumir nosso papel”, projeta.

Maurélio elenca também a falta de tempo para estruturar a campanha do deputado estadual Wilson Santos (PSDB), que substituiu às pressas o prefeito Mauro Mendes (PSB) ter desistido de disputar à reeleição no dia das convenções. “Ficou difícil, mas perder faz parte do jogo, entramos no ultimo momento e desestruturados. Torço para que o acordo celebrado pelas cúpulas dos partidos deixe de ser tão extremados, para que a gente escolha os nomes e situações de como serão feitos os enfrentamentos futuros”, sustenta o tucano, que sempre defendeu candidatura própria da sigla para a majoritária.

Balanço

O parlamentar avalia que no primeiro mandato faltou um pouco de maturidade política até pelo fato de nunca ter sido político partidário, e, por isso, leva um período para aprender. “Como um marinheiro de primeira viagem. Às vezes você entra com muito coração, muito visceral em algumas discussões e acaba vendo depois a posição do momento”.

Durante os quatro anos que se encerram no final de dezembro, Maurélio foi crítico ferrenho de Mauro principalmente na área da saúde, da qual considera ter sido o calcanhar de Aquiles da administração, em razão dos inúmeros gargalos. “Claro que não teríamos a pretensão e delírio de achar que iríamos resolver todos os problemas, mas muito pouco se avançou. Acho que o prefeito demorou para tomar atitudes e Emanuel tenha mais sucesso”, diz, tendo em vista que comandou a pasta da Saúde por um ano e quatro meses, nas gestões de Wilson Santos (PSDB) e Galindo, de dezembro de 2009 a abril de 2011.

Maurélio acredita ainda que a população aprovou seu mandato mesmo ficando fora da próxima legislatura. Considera que ser o sétimo mais votado de 518 candidatos o estimula para continuar na política. “Aumentamos em quase 25% a nossa votação (de 2012), nos credencia e mostra que a população entendeu nossa maneira de trabalhar com coerência, equilíbrio e ponderação”, explica, referindo-se à eleição de 2012 quando obteve 3.245.

9 não se reelegem

Além de Maurélio, a vereadora por cinco mandatos Lueci Ramos (PSDB), única mulher no Legislativo, não conseguiu se reeleger apesar de ter conseguido 3.556 votos. Eles configuram na lista de 9 parlamentares que não conseguiram se reelegerem, sendo os irmãos parlamentares Adilson da Levante (PSB) e Oséas Machado (PSC), Allan Kardec e Arilson da Silva (ambos do PT), assim como Onofre Júnior (PSB), Marcus Fabrício (PTB) e Néviton Fagundes (PRB).